Al via a Cagliari la settima edizione del festival ‘Spettacolo Aperto’

La VII edizione è in programma dal 15 al 22 ottobre

Piazza Yenne, Bastione Saint-Remy, Orto Botanico, Monte Claro, Teatro Doglio, Quartiere Castello, chiesa di Santa Maria del Monte.

Sono questi e altri ancora i luoghi in cui dal 15 al 22 ottobre si svolgerà a Cagliari la settima edizione del festival ‘Spettacolo Aperto’ di musiche per coro, organizzato da Studium Canticum con la direzione artistica di Stefania Pineider.

Dalla SeuInStreet Band, quaranta musicisti di tutte le età in movimento che da Piazza Yenne cammineranno e balleranno dialogando con il pubblico, agli oltre ottanta, professionisti e non, che si ritroveranno insieme in cerchio, per suonare il valzer n. 2 di Shostakovich al Bastione.

E ancora, suggestive passeggiate dentro l’Orto Botanico con indosso le cuffie wireless da cui ascoltare le musiche per coro eseguite dal vivo, e visite guidate mattutine al quartiere di Castello alla scoperta di storie e bellezze cittadine raccontate da guide esperte e accompagnate da buona musica dal vivo.

Spazio anche a un originale progetto dedicato ai Genesis e, per la prima volta in Sardegna, si esibiranno due vere e proprie star di You Tube, le campane EbbaneSis, Viviana Cangiano e Serenza Pis, che nel 2017 hanno creato l’irresistibile duo diventato un fenomeno della rete per gli interessanti adattamenti in napoletano di celebri canzoni pop e rock.

Dieci eventi, ognuno pensato per una età musicale diversa, che offrono a tutti, dagli appassionati di musica antica a quelli del mondo delle canzoni, ai bambini, ai giovani e adulti l’opportunità di fare esperienza diretta di musica.

Dice Stefania Pineider:

Incrociare linguaggi, competenze, luoghi e persone è un modo per mostrare che il coro non è un qualcosa di statico, anzi invita chi canta e ascolta al movimento e che, grazie alla sua natura camaleontica, canta cose molto varie, alla portata della esperienza di tutti, capaci di emozionare.

Il programma del festival

Sabato 15 ottobre: da piazza Yenne al Bastione

Si inizia dunque sabato 15 ottobre con un doppio appuntamento.

Alle 17:00, partendo da piazza Yenne, appuntamento con la SeuInStreet Band, Music on the street, musicisti in movimento, che camminano, ballano, dialogano con il pubblico. Quaranta strumentisti, professionisti e non, che fanno della strada il proprio palcoscenico.

Un piccolo esercito dai 10 ai 74 anni: giovani che imparano dai meno giovani, veterani che si lanciano in nuove sfide, tutti legati dall’entusiasmo che solo la musica di insieme riesce a generare, sotto la guida di Adriano Sarais. Una idea di musica, che tutti possono sperimentare e a cui tutti possono accedere.

Alle 18:00, al Bastione, altri ottanta musicisti, professionisti e non, e di tutte le età, si ritroveranno insieme in cerchio, per suonare il valzer n. 2 di Shostakovich, nella coreografia di Santi Serratosa, Corpi che suonano. Un progetto che mette insieme cantori, appassionati di body music, la classe II E del Liceo Siotto cui è stato offerto un laboratorio formativo, chi non suona alcuno strumento né canta ma ha voluto fare esperienza di musica tramite il corpo, sotto la guida di Anna Rita Porcu.

In questa giornata di inaugurazione, l’idea è di fare festa con tutti, pubblico compreso: tutti quelli che vorranno suonare con mani, piedi, gambe, parteciperanno con una semplice coreografia che sarà realizzata al momento.

Domenica 16 ottobre: Orto Botanico

Passando dalle piazze ai giardini, la musica resta all’aperto la domenica 16 ottobre, e risuonerà tra gli alberi dell’Orto botanico. Orto sonoro è il titolo dell’evento realizzato in partenariato con l’Orto botanico di Cagliari.

Un luogo iconico, uno spazio che si apre nel cuore della città e, con la sua strana e ordinata miscela di piante note ed esotiche, di fiori, di frutti, con la sua natura fiorente e varia, sicura e ospitale, ti viene incontro con la sua bellezza, appena varcata la soglia, investendo i sensi e trasportandoti altrove.

A questo ‘altrove’ con Orto sonoro si aggrega una nuova componente, quella dell’esperienza musicale. Ci sarà una fonte sonora, la musica delle voci del coro che cantano dal vivo, ma l’esperienza del visitatore non sarà statica, come in un tradizionale concerto. Il visitatore dell’Orto ascolterà sì la musica, ma non da fermo!

Percorrerà invece lo spazio a suo piacere, attardandosi, spostandosi, fermandosi, proprio come in una normale passeggiata, ma nel frattempo, grazie alle cuffie wireless di cui verrà dotato, creerà la sua personale esperienza sinestetica, e multisensoriale.

Un modo di percezione del tutto insolito che offrirà un nuovo senso del paesaggio, innescandovi una diversa e potente componente emotiva: uno spazio guardato, o nel caso specifico, ascoltato, in un modo nuovo.

Con il coro giovanile Scuole in Coro e Studium Canticum diretti da Stefania Pineider, al pianoforte Riccardo Zinzula.

Ingressi a ore 10:30; 12:00; 15:00.

I biglietti si acquistano sul posto ma è gradita prenotazione: scrivere a 3389403280.

Alla consegna della cuffia verrà richiesto in deposito un documento di identità.

Lunedì 17 ottobre: Monte Claro

Lunedì 17 ottobre, alle 18:30, presso la Biblioteca Provinciale di Monte Claro, la presentazione in prima nazionale di Animali sfumati, un libro di poesie in musica dedicato a bambine e bambini, i cui protagonisti sono undici animali poco considerati, o con una brutta fama, tipo il lucherino o il polpo dumbo o la cimice e tanti altri, tutti piuttosto singolari.

In questo regno fantastico creato da Angela Troilo, autrice di testo e musica, agiranno, in partenariato con la Biblioteca Provinciale Ragazzi, bambine e bambini del coro di voci bianche Scuole in Coro per la realizzazione della parte musicale, insieme con bambine e bambini della classe VB della Scuola Riva, che, grazie al lavoro laboratoriale di Emanuela Lai del Teatro Impossibile, saranno i protagonisti della lettura e drammatizzazione dei testi poetici.

Non mancherà la possibilità per il pubblico presente, bambino o non, di cantare insieme la storia di uno degli animali più strampalati del libro, a sorpresa!

Ingresso con donazione libera fino ad esaurimento posti.