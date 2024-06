Conferenza dibattito ‘Sante o streghe? Ritratti di donne sovversive’

Appuntamento il 15 giugno a Bologna, Palazzo Pallavicini, con Irene Angelini, scrittrice, esperta di arti divinatorie e cartomante

Nelle sale di ‘Stregherie. Iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia’ proseguono senza sosta gli eventi collaterali dedicati al mondo della magia, della stregoneria e dell’esoterismo, che continueranno ad animare la mostra, prorogata fino all’8 settembre 2024, anche nei mesi più soleggiati.

Questo weekend ci aspetta un nuovo appuntamento che sabato 15 giugno, alle 16:00, vedrà Irene Angelini, scrittrice e fondatrice della Scuola di Divinazione Ancestrale e del blog I Tarocchi di Bimbasperduta, guidare una conferenza dibattito intitolata ‘Sante o Streghe? Ritratti di donne sovversive’.

Santa o strega? Spesso nella vita di una donna echeggia questo imperativo di scelta, come se essere santa o essere strega fossero due opzioni in antitesi l’una con l’altra.

Eppure, specialmente tra Medioevo e Rinascimento, streghe, sante e mistiche furono figure parimenti ‘sovversive’ dell’ordine costituito, personaggi dotati di enorme potere, talvolta perfino rivoluzionari.

Basti pensare a Giovanna d’Arco, la giovane e analfabeta ‘Pulzella d’Orleans’ che, dopo aver risollevato le sorti della Francia nella Guerra dei cent’anni, fu accusata di eresia, processata e arsa sul rogo, per poi essere riabilitata dalla Chiesa e santificata da papa Benedetto XV nel 1920.

Seguendo un percorso alla scoperta di varie figure di donne, Irene Angelini ci spiegherà quanto il confine tra santità e stregoneria fosse – e sia ancora – estremamente sottile.

Gli eventi collaterali, gratuiti per i visitatori della mostra con il biglietto valido per il giorno dell’evento, sono aperti anche al pubblico esterno, ad un costo di € 8,00.

Per parteciparvi occorre sempre prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it.

Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, è necessario acquistare il biglietto online, per la mostra o per il singolo evento, sul sito www.stregherie.it. Questo confermerà la prenotazione.

Tutte le informazioni alla pagina degli eventi collaterali del sito www.stregherie.it.

Fino a questa domenica, 16 giugno, ‘Stregherie’ è aperta da martedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00, con ultimo ingresso ore 19:00.

Da lunedì 17 giugno fino all’8 settembre 2024, invece, la mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica, sempre dalle 10:00 alle 20:00 con ultimo ingresso alle 19:00.

Biglietti

Intero € 17,00

Ridotto € 15,00 fino a 18 anni non compiuti, over 65 con documento, accompagnatori di disabili

Gruppi € 14,00 min. 15 – max 25 persone + 1 accompagnatore gratuito Scuole € 6,00 2 docenti gratuito per gruppi e scuole obbligo di prenotazione a gruppi@vertigosyndrome.it

Bologna Welcome Card e Card Cultura € 14,00

Giovedì Universitario € 13,00 con tesserino

Bambini da 6 a 12 anni € 6,00

Gratuito:

bambini sino a 6 anni

disabili con certificato superiore al 75%

guide turistiche abilitate

giornalisti con accredito

soci I.C.O.M.

Sito internet www.stregherie.it

Catalogo mostra: Skira