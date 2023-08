‘Lucio a modo mio’ a ‘I Viaggi dell’Arte’

Omaggio a Lucio Dalla l’8 agosto al Parco Tevere Magliana di Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 8 agosto, ore 21:00, presso il Parco Tevere Magliana di Roma, nell’ambito della rassegna ‘I Viaggi dell’Arte’, Direzione artistica Gino Auriuso, la Banda del Porto si esibirà in ‘Lucio a modo mio’, con Sandro Scapicchio, Mimmo Catanzariti, Muzio Marcellini, Stefano Parenti.

Il concerto vuole essere un momento emozionante e celebrativo per ricordare Lucio Dalla, uno dei più innovativi e versatili cantautori della musica italiana.

Tra i brani cantati: ‘Piazza Grande’, ‘L’anno che verrà’, ‘Come è profondo il mare’, ‘Stella di Mare’ e tanti altri fino ad arrivare anche ai meno noti.

Tutti gli spettacoli sono preceduti da Ouverture – Letture Teatrali a cura di Ottavia Orticello.

Ingresso libero.

Pagina FB: I Viaggi dell’Arte

Cell: +39 339 5763121

Email: compagniartenova@gmail.com

Come raggiungerci – Parco Tevere Magliana

Accesso pedonale: scala in fondo a via Foiano della Chiana

reg. fermata: Villa Bonelli

bus: 781 – 775 – 780 – 128 – 711 – c7 – n781

pista ciclabile e accesso disabili da riva pian due torri