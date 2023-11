CISAL in piazza a Maddaloni (CE) per dire no alla violenza sulle donne

Grande: ‘Tolleranza zero verso tutti gli episodi di violenza’

Riceviamo e pubblichiamo.

Una lunga marcia tra le strade del centro per dire dire no a tutti i tipi di violenza sulle donne si è svolta questa mattina, 25 novembre, nel comune di Maddaloni, in provincia di Caserta.

Un corteo ampiamente partecipato, nonostante le impervie condizioni climatiche, durante il quale sono state intonate le canzoni dell’universo femminile, ma che ha visto palesare anche e soprattutto la rabbia per gli innumerevoli episodi di violenza registrati nel paese.

Alla manifestazione ha partecipato una rappresentanza della CISAL, che ha in Marianna Grande la combattiva responsabile provinciale alle parole opportunità.

La sindacalista ha dichiarato:

È tempo di avere tolleranza zero verso tutti gli episodi di violenza, siano essi verbali, fisici o economici. Per quanto ci riguarda saremo inflessibili fuori e dentro i luoghi di lavoro e sarà nostra cura denunciare qualsivoglia irregolarità.

A margine dell’incontro cordiale stretta di mano tra la stessa Grande, l’Assessore Annarita Santangelo, per l’occasione in fascia tricolore, ed il Segretario generale della CISAL in provincia di Caserta, Ferdinando Palumbo.