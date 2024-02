‘4 5 6’ al Teatro Artemisio – Volonté

In scena a Velletri (RM) il 4 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 4 febbraio, alle ore 19:30, presso il Teatro Artemisio – Volonté di Velletri (RM), in scena ‘4 5 6’ di Mattia Torre, per la produzione Marche Teatro, e con in scena Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri, Giordano Agrusta.

Si tratta della sesta data in cartellone per la stagione organizzata dalla Fondazione di Partecipazione Arte & Cultura Città di Velletri, diretta da Giacomo Zito, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Velletri e la collaborazione dell’ATCL.

La trama dello spettacolo è molto intrigante. Una famiglia in un luogo imprecisato del Sud Italia; isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle di 456 ettari oltre ai quali sente l’ignoto.

Il capofamiglia, la moglie e il figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si scagliano addosso una salama appesa con lo spago a una delle travi del soffitto, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato in eredità dalla nonna morta tre anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo.

E, tuttavia, occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà.

La scrittura di ‘4 5 6’ è a cura di Mattia Torre, che è stato un prolifico sceneggiatore, commediografo e regista italiano, noto per aver collaborato alla sceneggiatura, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, della serie televisiva ‘Boris’.

Purtroppo è prematuramente scomparso nel 2019, lasciandoci in eredità testi straordinari come questo, che risale al 2011. La RAI ha riconosciuto lo straordinario valore artistico dello spettacolo mandandolo in onda.

Il costo del ticket per il singolo spettacolo è di 20 euro per la platea I settore, 18 euro ridotto, 18 euro per la platea II settore, 16 ridotto, 15 euro per la galleria, 13 ridotto.

I biglietti sono acquistabili presso ‘Il Biglietto’, via Eduardo De Filippo, 99 a Velletri, su TicketOne e al botteghino del Teatro a partire da un’ora e trenta prima dell’inizio dello spettacolo.

Per informazioni e comunicazioni sono disponibile il sito www.fondarc.it, la mail comunicazione@fondarc.it e la pagina Facebook ufficiale Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri.