Presentazione Linea 6 Metro Napoli

Al via l’ampliamento del deposito esistente e la realizzazione del nuovo deposito ferroviario di via Campegna

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Venerdì 12 luglio, alle ore 11:30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, saranno presentate le prossime tappe della Linea 6, il progetto di ampliamento del deposito esistente e del nuovo deposito ferroviario per la manutenzione e la sosta dei treni in via Campegna.

Interverranno: il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza, Luca D’Aquila, COO Hitachi Rail Group e CEO Hitachi Rail Italia, il Direttore di esercizio delle linee metropolitane ANM Vincenzo Orazzo.