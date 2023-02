La Cesport Italia fa visita alla Napoli Nuoto

Impegno ostico per i gialloblù l’11 febbraio

Per la quinta giornata di campionato la Cesport Italia si prepara ad affrontare in trasferta la Napoli Nuoto, fischio d’inizio sabato 11 ore 19:00 presso la piscina Play Off di Pozzuoli.

Impegno difficile per i ragazzi di Gagliotta che faranno visita ad una squadra in forma ed in netta crescita, giovane ma con giocatori che rappresentano un lusso per la categoria, su tutti Fabrizio Buonocore e Pasquale Turiello, ex Cesport grandi protagonisti del passato gialloblù e non solo.

Mister Gagliotta, che siederà nuovamente sulla sua panchina dopo il turno di stop, è ancora a lavoro coi suoi ragazzi per continuare a crescere dimostrando di potersi giocare un posto tra le posizioni di vertice; il primato momentaneo in classifica non deve essere assolutamente motivo di distrazione per Femiano e compagni, c’è ancora tanto su cui lavorare prima di vedere in acqua la Cesport migliore.

Contro i gialloblù ci sarà una squadra, che seppur all’anno d’esordio in serie C, sta dimostrando di poter giocarsela con chiunque, come dimostrano le partite giocate punto a punto in questa prima fase di campionato; la formazione allenata da Matteo Rigo, altro ex gialloblù, nell’ultimo turno ha avuto la meglio sul Voltuno riuscendo a conquistare i primi punti in campionato, ed ora non ha nessuna intenzione di fermare la propria corsa.

Nonostante le tre sconfitte nei tre primi turni della stagione, la Napoli Nuoto ha una delle difese migliori del campionato, guidata dai sopracitati Buonocore e Turiello; vedremo come si comporterà di contro il miglior attacco del campionato, quello della Cesport.

Per gli appassionati e i tifosi sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook Cesport Italia.