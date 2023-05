European Youth Event 2023: giovani si esprimono 1 anno prima elezioni

Circa 10.000 partecipanti attesi a Strasburgo il 9 e 10 giugno

Circa 10.000 giovani dell’UE e non solo si incontreranno a Strasburgo per discutere del futuro dell’Europa, sullo sfondo della guerra contro l’Ucraina e delle prossime elezioni europee.

Venerdì 9 e sabato 10 giugno, l’Evento europeo dei giovani 2023, EYE 2023, presenterà più di 300 attività in persona e ibride come dibattiti, discussioni, opportunità di networking, performance artistiche, attività sportive e laboratori interattivi.

Queste sono state create in collaborazione con le istituzioni dell’UE, le organizzazioni internazionali, la società civile, le organizzazioni giovanili e i partecipanti stessi.

L’evento è ospitato dal Parlamento europeo a Strasburgo e parte del programma si svolgerà all’aperto nel Villaggio EYE. Sarà possibile partecipare all’evento anche online.

Elezioni europee del 2024 per definire il futuro dell’UE

La Presidente del PE Roberta Metsola aprirà l’evento venerdì alle 10.30 nell’emiciclo del Parlamento. Le attività successive all’interno del PE e nel Villaggio EYE consentiranno ai partecipanti di discutere le loro idee con responsabili politici e decisionali, esperti e attivisti.

Ha dichiarato la Presidente Metsola:

L’evento europeo dei giovani di quest’anno è particolarmente importante, perché è l’ultimo prima delle elezioni europee del 2024. Il mio appello a tutti i partecipanti è di portare questa esperienza nelle vostre città, paesi e villaggi. Di farsi coinvolgere. Diffondere il messaggio dell’Europa. Di votare. E di convincere anche i vostri amici e familiari a votare. Perché in fondo il futuro dell’Europa dipenderà da voi.

Con le elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024, i partecipanti discuteranno di priorità fondamentali come la giustizia climatica, il riscaldamento globale e la strategia dell’UE per la biodiversità.

Si parlerà anche dell’Anno europeo delle competenze e della necessità di adattarsi alla transizione verde e tecnologica, degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e di come affrontare le disuguaglianze sociali e l’esclusione in Europa.

I partecipanti discuteranno della tutela dei valori dell’UE, del ruolo dell’Europa in un mondo in continua evoluzione segnato dall’invasione russa dell’Ucraina, della politica migratoria e della necessità di impegno e partecipazione dei giovani.

Per maggiori dettagli su programma, relatori e attività, tra cui due concerti all’aperto nelle serate di venerdì e sabato, consultare il programma.

Risultati delle discussioni

Dopo la sessione conclusiva di sabato alle 16:30, le idee, le aspettative e le preoccupazioni dei giovani saranno riassunte e raccolte in un Rapporto sulle idee dei giovani, che sarà distribuito a tutti i deputati.

Alcuni partecipanti potranno sviluppare le idee che ritengono più stimolanti e presentarle direttamente ai deputati durante un’audizione EYE prevista per l’autunno 2023.

Si tratta della quinta edizione dell’EYE, che riunisce giovani di tutta l’Unione europea e del mondo per condividere e dare forma alle loro idee sul futuro dell’Europa.

Si tratta di un’opportunità unica per i giovani tra i 16 e i 30 anni per parlare tra loro, ispirarsi a vicenda e incontrare esperti, attivisti, influencer e decisori, nel cuore della democrazia europea.

Briefing

Venerdì 9 giugno alle 15:00, il portavoce del Parlamento e Direttore generale della Comunicazione Jaume Duch e il Direttore delle Campagne e Capo dell’Unità di monitoraggio dell’opinione pubblica Philipp Schulmeister terranno un briefing per la stampa nella sala conferenze Daphne Caruana Galizia del PE a Strasburgo.

Illustreranno la strategia del Parlamento per il prossimo anno, fino alle elezioni europee del giugno 2024, e spiegheranno in dettaglio i risultati di un sondaggio Eurobarometro che sarà pubblicato poco prima.