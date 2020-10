Confesercenti Campania, nuova ordinanza colpo di grazia per commercio

Riceviamo e pubblichiamo.

Vincenzo Schiavo, Presidente di Confesercenti Campania, commenta così l’ultima ordinanza della Regione Campania che limita gli orari delle attività commerciali.

Ancora una volta ad essere penalizzato è il nostro commercio, senza che nel contempo si trovi la soluzione al vero problema, che è culturale, perché le persone si assembrano non certo a causa dei bar aperti dopo mezzanotte.

Questa ordinanza mette in ginocchio la nostra economia, è il colpo di grazia per le nostre imprese.

Lo Stato dovrebbe scendere in campo con tutti i mezzi che ha per far rispettare le regole e comminare le giuste sanzioni a chi trasgredisce. Fin qui evidentemente non ci è riuscito.

Ribadisco: non sono i ristoranti, ad esempio, che creano assembramenti ma il senso civico delle persone.

Chi ci assicura che, una volta chiuso il locale alle 23:00 o alle 24:00, le persone non si raggruppino, come già accade, in piazza o per strada?