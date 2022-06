Colture ortive: a Maccarese (RM) presentazione progetto ‘EcoDif’

Appuntamento il 21 giugno alla Casa della Partecipazione

Verrà presentato martedì 21 giugno, alle 16:30, presso la Casa della Partecipazione a Maccarese (RM), il progetto per la difesa integrata delle colture ortive ‘EcoDif’ realizzato dal CREA-DC di Roma in collaborazione con ARSIAL e finanziato da Lazio Innova nell’ambito del – POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 1.2.1.

È prevista la partecipazione del Presidente di ARSIAL Mario Ciarla, dell’Assessore del Comune di Fiumicino Erica Antonelli, Massimiliano Mattiuzzo, Biodistretto Etrusco Romano, Alessandro Infantino, CREA-DC, Lucia Donnarumma, CREA-DC, Enzo Marinelli, CREA-DC, Alessandro Grottoli, CREA-DC, Claudio Caramadre, Biodistretto Etrusco Romano.

Il progetto si propone di promuovere, attraverso il caso studio della coltivazione del melone in coltura protetta nell’Alto Lazio, l’adozione della difesa integrata e di tecniche alternative o complementari all’uso dei prodotti fitosanitari per il controllo delle principali fitopatie delle specie ortive.

In occasione dell’evento di martedì 21 giugno saranno illustrate dai ricercatori le varie attività che il progetto intende realizzare e i risultati previsti, con particolare riferimento alle ricadute migliorative dei processi produttivi, finalizzate a migliorare la competitività delle imprese agricole, la qualità dei prodotti e la tutela e conservazione degli agro-sistemi.

È inoltre online il nuovo sito www.ecodif.it per partecipare come stakeholder e condividere le varie tappe del progetto e per la diffusione dei risultati raggiunti.

