Trasporti: torna ‘Lazio in Tour Gratis’

Dal 1° luglio treni e Cotral gratuiti per i giovani

A partire da lunedì 1° luglio, fino a domenica 15 settembre, tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 29 anni compiuti, residenti nei Comuni del Lazio e iscritti alla LAZIO YOUth CARD, potranno viaggiare gratis sui mezzi Cotral e Trenitalia in seconda classe all’interno dei confini della regione Lazio.

Con la delibera approvata dalla Giunta regionale del Lazio su proposta dell’Assessore alla Mobilità, e Trasporti, Fabrizio Ghera, di concerto con l’Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità e alle politiche giovanili e della famiglia, Simona Baldassarre, torna infatti l’iniziativa ‘Lazio in Tour Gratis 2024’ che quest’anno anticipa i tempi rispetto alla scorsa stagione, entrando in vigore già da lunedì 1° luglio 2024.

Gli Assessori Ghera e Baldassarre dichiarano:

Quest’anno l’iniziativa parte con ben 20 giorni di anticipo rispetto al 2023, un segnale di grande attenzione che vogliamo dare ai nostri ragazzi per incentivarli ad utilizzare il trasporto pubblico su ferro e su gomma e per dare loro la possibilità di scoprire tutte le bellezze della nostra regione senza spendere soldi per gli spostamenti.

Una volta attivata, ‘Lazio in Tour Gratis’ darà la possibilità ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni compiuti, di usufruire del servizio gratuito dei mezzi di trasporto per la durata di 30 giorni consecutivi.

Questa formula, lo ricordiamo, rivolta ai possessori della LAZIO YOUth CARD, rientra nell’ambito delle iniziative della Regione Lazio per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale e per la promozione e la valorizzazione del territorio attraverso l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral S.p.A. e da Trenitalia S.p.A. nell’ambito dei confini territoriali.