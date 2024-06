Fabiani in visita alla cartiera Essity di Porcari (LU)

Si apre fase nuova

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un nuovo passo avanti riguardo la situazione di Essity, la cartiera di Porcari (LU) dove stamani si è nuovamente recato il Consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del Presidente Giani, Valerio Fabiani.

Insieme a Fabiani erano presenti il Sindaco Leonardo Fornaciari e l’Assessore Michele Adorni.

Con la visita di oggi si chiude una fase segnata da incertezze e confronto faticoso, mentre prosegue il confronto che potrà da ora concentrarsi sul futuro.

Nella giornata di oggi infatti Essity, oltre a confermare la scelta di non procedere ad alcuna vendita né cessione della divisione PLD Italy, ha illustrato un trend di crescita dei volumi produttivi grazie anche alla recente acquisizione di nuove commesse ed un programma biennale di investimenti.

Inoltre, ha comunicato che il nuovo magazzino è quasi pronto, a conferma di avere fronteggiato velocemente i danni causati dal recente incendio e superato quella fase critica, peraltro senza attivazione di neanche 1h di cassa cassa integrazione, mantenendo tutti i lavoratori impegnati e contando sulla loro dedizione.

Fabiani ha detto:

Ringrazio Azienda, Confindustria Toscana Nord nella persona di Fabrizio Moretti tutte le organizzazioni sindacali ed il Comune. È il momento di voltare pagina, consolidare la presenza del colosso svedese sul territorio e tutelare i posti di lavoro. Già oggi abbiamo parlato di come supportare l’azienda con gli strumenti pubblici disponibili a supporto degli investimenti. Rimarrà la nostra attività di monitoraggio e siamo pronti a tornare al Tavolo istituzionale per affrontare tutti i temi di questa nuova fase.

L’impegno verso Essity da parte della Regione è stato costante nel tempo. Regione Toscana ha mantenuto la sua attenzione sulla situazione di Essity, facendo negli ultimi giorni il punto della situazione prima con i rappresentanti dei lavoratori e poi con il management aziendale, dopo lungo un percorso durante il quale non sono mancate incertezze e pure momenti di tensione tra le parti.

La vicenda ha visto la Regione e gli enti locali coinvolti fin da subito per favorire un confronto costruttivo tra azienda e parti sociali, in un primo momento con l’obiettivo di una scelta che escludesse il trasferimento dal distretto toscano della produzione a marchio e, successivamente, per concentrarsi sulla nascita della nuova divisione private label.

Questo doppio confronto promosso dal consigliere Valerio Fabiani, assistito dalle strutture dell’Unità di crisi lavoro e di ARTI Lucca e Pistoria, è iniziato con l’incontro con organizzazioni sindacali ed RSU.

La visita odierna nello stabilimento apre una fase nuova che guarda al futuro