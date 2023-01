Professioni, Sisto: ‘Aula approvi subito il testo su equo compenso’

Riceviamo e pubblichiamo.

Ritengo prioritario portare a casa subito il testo attuale che è stato il frutto di una proposta composita con un enorme sforzo di sintesi dei partiti che sono stati in grado di superare le criticità poste dal MEF e dalla Ragioneria che hanno più volte messo il veto per le ripercussioni sulle casse dello Stato.

Mi auguro che il testo normativo sull’equo compenso venga approvato in Aula in tempi brevi per salvarlo dalle tante insidie delle volubilità parlamentari.

Lo ha dichiarato Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia nel corso dell’intervento che lo ha visto protagonista al Convegno ‘2023: un’agenda possibile per professionisti e imprese’ promosso dall’Associazione nazionale Commercialisti.

Ha proseguito Sisto:

Lavoreremo insieme su questo punto ricordando che il ruolo della politica è quello di muovere l’economia, migliorare la pubblica amministrazione per renderla più rapida ed efficiente, creando così le condizioni per favorire l’attività dei professionisti.

Marco Cuchel, Presidente di ANC, ha sottolineato:

Per i commercialisti italiani occorre una riforma fiscale organica complessiva per rilanciare l’economia del Paese che è in stallo.

Purtroppo abbiamo assistito fino a oggi a provvedimenti tampone, invece dobbiamo pensare tutti insieme a una riforma complessiva partendo dal migliorare i rapporti tra cittadini contribuenti e pubblica amministrazione, dando certezza del diritto ed elevando lo Statuto del contribuente a rango costituzionale.

Occorre semplificare alcune procedure del Pnrr, in particolare nei casi in cui si sono previsti bandi di gara, e ci sono le rendicontazioni e lo stato di avanzamento dei lavori. Se non semplifichiamo le procedure rischiamo di perdere le risorse così come vanno riviste le procedure di reclutamento messe in atto fino adesso per i professionisti.

Per quanto attiene la riforma della giustizia tributaria, riteniamo che non sia completa. Occorre il trasferimento in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutta la struttura e la modifica della mediazione tributaria.