Smartworking, Vicchio (FI) capofila di un progetto europeo

Conferenza stampa di presentazione il 19 gennaio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Vicchio (FI) capofila europeo di un innovativo progetto per lo smartworking/coworking.

Il Comune del Mugello è la prima piccola municipalità che sta realizzando il progetto europeo BLUE SAMM, Blueprints for Local Green Deal in Small and Medium Municipalities, che coinvolge 8 realtà in diversi Paesi UE.

L’iniziativa sarà presentata giovedì 19 gennaio dall’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni, dal Sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa e dall’Assessore di Vicchio Sandra Pieri.

L’appuntamento è per le ore 11:00 nella sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.

Sarà presente anche il gruppo di lavoro Blue Samm.