Pioggia e temporali, codice giallo su gran parte della Toscana

Rischio idrogeologico del reticolo minore su Toscana nord-occidentale, costa centro settentrionale e dorsale appenninica

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono in arrivo su gran parte della Toscana piogge e forti temporali, effetto dell’accentuata instabilità sul Mediterraneo determinata da afflusso di aria più fresca in quota.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo che, per precipitazioni e temporali, è al momento attivo nelle aree del Casentino, del Valdarno superiore, della Valdichiana, del Fiora, dell’Ombrone e della Valtiberina e che si estenderà a partire dalle 21:00 di stasera a Valdarno inferiore, zone costiere pisano-livornesi, arcipelago, Lunigiana, valle del Serchio, Grafagnana e Versilia fino a coinvolgere dalla prima mattinata di domani, sabato 30, le province di Prato e Pistoia e la Romagna toscana.

Tra le 21:00 di stasera e le tarda mattinata di domani estensione del codice giallo anche per rischio idrogeologico del reticolo minore su Toscana nord-occidentale, costa centro settentrionale e dorsale appenninica.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.