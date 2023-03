‘Passando la notte sott’acqua’ a Fortezza Est

In scena dal 9 all’11 marzo a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima assoluta a Fortezza Est di Roma dal 9 all’11 marzo, ore 20:30, ‘Passando la notte sott’acqua’ spettacolo diretto da Filippo Gili, scritto da Lorenzo De Liberato con in scena Giorgia Ferrara, Federica Valloni e Pietro Marone protagonisti di un lavoro che indaga minuziosamente il tema dell’insonnia per raccontare le sfaccettature complesse di rapporti familiari, lavorativi e sentimentali.

Cosa accade se è uno sguardo, a ribaltarti il sonno?

Cosa, se sott’acqua, affonda la realtà?

Con gli occhi aperti per non saper dormire, senza poter respirare?

Cosa accade se una crepa, la più piccola, fa crollare l’edificio di una madre, di una donna, al punto da trovare, pure rintanati nella psicanalisi, la madre, la compagna, il piccolo angelo sovvertitore, ma tutte con lo stesso volto?

Come se il dolore, la crisi, lo spiazzamento, fossero più antichi, di ogni loro attore?

Kay dorme poco, dorme molto poco. Da qualche tempo il sonno fugge da lei senza una spiegazione concreta, almeno così sembrerebbe, lasciando Kay in balia della notte, una notte che la stritola e riesce ad alienarla come nessun’altra cosa.

L’insonnia è venuta dal nulla e, per quanto ne sappia, a nulla è dovuta. Eppure, in un certo momento, o comunque a causa di una qualsivoglia cosa… l’orologio di Kay deve essere impazzito.

Di giorno c’è la scuola, i suoi studenti e le traduzioni; la sua compagna, Jesse, che condivide con lei un umore che lambisce il limite dell’insostenibile, una madre che forse troppo prepotentemente vuole essere presente e risolutrice, una psicoterapeuta accettata a fatica e dopo tanta resistenza, che pretende di analizzare sogni, dove sogni non ce ne sono più, e forse un’amante, o almeno qualcuna che lo sembri o che ne vesta i panni senza troppo successo o, al contrario, con grande successo… un successo che però, tra la veglia e il sonno sempre più scarso, appare e scompare come un lontanissimo miraggio.

Kay attraversa la notte in quella sottile ed opprimente cappa di noia, all’interno della quale l’unico obiettivo umano è ‘dormire’, divorata dall’ansia e dalle incessanti domande che le ronzano in testa.

Accoccolata nel suo tacere, Kay non riesce ad ammettere né ad ammettersi: non confessa paure, timori, desideri o debolezze.

Recrimina e si nasconde… e perde, come sempre perde ogni essere umano nella propria pochezza. Sintonizzata sull’unico programma radio capace di confortarla, ascoltando il cupo cinismo di ‘Billie The Beast’, Kay annega con un’unica, insaziabile voglia in corpo… respirare.

Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

Biglietto:

€12,00

Info e prenotazioni:

mail prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp 329-8027943 | 349-4356219

www.fortezzaest.com