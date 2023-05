Pasquale Lampugnale nel Consiglio Generale di Confindustria nazionale

Il Presidente PI Confindustria Campania entra nella nuova compagine

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è insediato questo pomeriggio, 30 maggio, a Roma il Consiglio Generale di Confindustria nazionale, ufficializzando, così, la nuova compagine nella quale è entrato a far parte il sannita Pasquale Lampugnale.

Il Consiglio Generale è un organo decisionale strategico a livello nazionale, che tra l’altro è chiamato ad esprimere il Presidente designato dell’organizzazione, appuntamento in programma per il 2024.

Pasquale Lampugnale, Presidente Piccola Industria Confindustria Campania e Vicepresidente nazionale di Confindustria Piccola Industria con delega a Economia, Finanza e Fisco, nonché coordinatore del Comitato tecnico scientifico, rappresenterà proprio le piccole imprese essendo espressione di Piccola Industria Confindustria.

Un importante riconoscimento per Lampugnale, frutto dell’impegno e del lavoro svolto all’interno del sistema associativo.

Profilo

Pasquale Lampugnale è nato ad Hartford negli Stati Uniti nel 1976 e cresciuto a Benevento, laurea in Scienze Politiche e Master in Business Administration presso la Luiss Business School, è dal 1995 CEO di Sidersan Spa, azienda attiva nel settore delle prelavorazioni siderurgiche, nonché Presidente di Lampugnale Investimenti Spa, holding che raggruppa e controlla tutte le aziende di famiglia attive in vari settori quali acciaio, costruzioni, immobiliare e dal 2017 anche editoria attraverso la web TV NTR24.TV