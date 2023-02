‘Nascondino’ al Teatro Lo Spazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 14 al 19 febbraio il palcoscenico del Teatro Lo Spazio di Roma accoglie ‘Nascondino’, spettacolo di Tobia Rossi, diretto da Fabio Marchisio, che si lega al mondo della riflessione socio pedagogica sull’adolescenza, diventando un potente strumento di comunicazione, formazione e denuncia sociale, attraverso un progetto pedagogico e formativo, pensato e sviluppato sia per gli adolescenti che per il pubblico adulto.

Partendo da questi presupposti, ‘Nascondino’ mette in scena la storia di due adolescenti accomunati dal desiderio di fuga, di rivalsa e di amore.

Un racconto delicato ma potente e profondamente attuale per i suoi temi che, come ci raccontano i fatti di cronaca, colgono gli adulti troppo spesso impreparati se non addirittura indifferenti.

Un viaggio alla scoperta del mondo emotivo degli adolescenti, del loro rapporto con il corpo e il sesso, con la scuola, con il fenomeno del bullismo, divenuto ormai una vera e propria piaga sociale, così come la dipendenza dai social.

‘Nascondino’ è una favola nera sulla difficoltà di essere sé stessi all’interno di un tessuto sociale dominato dalle logiche della violenza, dalla promozione della paura, dal machismo interiorizzato, dalla mancanza di comunicazione che genera solitudine.

Si mescolano i generi, dal thriller al melò, dalla black comedy al racconto di formazione e si evocano immaginari pop dal mondo delle serie TV, della letteratura e del cinema

Tobia Rossi