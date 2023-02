‘Secondo Pinocchio’ al Teatro dei Piccoli

In scena il 12 febbraio a Napoli e in replica anche per le scuole dell’infanzia e primaria il 13 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il consueto appuntamento della domenica mattina al Teatro dei Piccoli di Napoli vede in scena il prossimo 12 febbraio, ore 11:00, ‘Secondo Pinocchio’ lo spettacolo di burattini, attori e pupazzi della pluripremiata compagnia pugliese Burambò inserito nell’ambito della programmazione a cura di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, realizzata d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Gli autori ed interpreti Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli costruiscono una relazione giocosa e spontanea fra loro stessi e i personaggi che si animano in baracca.

Nasce così il racconto di un Pinocchio dispettoso e pieno di vita che, in un costante gioco di interazione con il pubblico, riesce ad esaltare le emozioni e i sentimenti che alimentano questa bella storia tra ilarità e commozione.

La cifra stilistica dello spettacolo è nella motivazione assegnata dalla giuria popolare del Festebà per il Premio Miglior Spettacolo per

un’interazione fresca e stimolante, una presenza scenica affascinante e un finale emozionante e sorprendente che dà la possibilità al pubblico di entrare nella storia condividendo una ‘possibile’ conclusione dello spettacolo.

Pinocchio in persona racconterà al pubblico in sala alcune parti della sua storia e ne rappresenterà altre, avvalendosi di una controfigura: una marionetta di legno munita di articolazioni snodabili.

In breve tempo, fra situazioni rocambolesche e paradossali, gli affanni di Geppetto si riveleranno immediatamente simili a quelli di qualunque genitore che si trova a correre dietro al proprio Pinocchio e a fare mille raccomandazioni puntualmente trasgredite dal monello di turno.

Lo spettacolo sarà in replica anche per le scuole dell’infanzia e primaria lunedì 13 febbraio alle ore 9:30, quale tappa del lungo progetto di formazione e laboratorio Teatro Scuola Vedere Fare che Le Nuvole con Casa del Contemporaneo portano avanti in collaborazione con Agita e Casa dello Spettatore di Roma come momento di integrazione e affiancamento dell’ordinario svolgimento del curricolo scolastico finalizzato ad avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi artistici ed espressivi.

Nei festivi il biglietto costa €8,00 e €7,00 per le scolastiche.

La prenotazione è sempre obbligatoria a 3270795871 e 3333542754 o info@teatrodeipiccoli.it.

Speciali card a ingresso agevolato, 5 ingressi €35,00 – 10 ingressi €60,00.

Info:

081-18903126 – www.teatrodeipiccoli.it