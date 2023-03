Napoli, via a ‘Quartiere Pulito 2023’

L’iniziativa partirà il 15 marzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Da giovedì 15 marzo parte ‘Quartiere Pulito 2023’, iniziativa voluta dal Sindaco e coordinata dall’Assessore all’igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Legalità, Antonio De Iesu e in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Già nelle scorse notti sono state avviati gli interventi di lavaggio delle strade sotto le campane che richiedono tempi più lunghi.

In questa prima fase e stato messo a punto un programma mensile che vedrà in via sperimentale, su circa 60 strade principali e secondarie individuate dalle Municipalità, interventi radicali di spazzamento e di lavaggio dei marciapiedi e delle strade in assenza di auto parcheggiate. Il calendario è pubblicato sul sito del Comune e di Asia, seguiranno ulteriori interventi per le altre strade delle Municipalità cittadine.

A tale fine è istituito il divieto di sosta temporaneo per le auto a partire dalle ore 7:00 fino alle ore 12:00. La Polizia Municipale procederà a sanzionare e/o rimuovere le auto parcheggiate.

In alcune aree verrà inoltre posizionato un mezzo itinerante dove i residenti del quartiere interessato potranno conferire tutti i rifiuti ingombranti dei quali intendano disfarsi.