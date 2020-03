Napoli, programma interventi di igienizzazione stradale

Il programma, soggetto ad ulteriori integrazioni, continuerà senza sosta nei prossimi giorni e nelle prossime settimane

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono proseguiti, secondo il cronoprogramma già annunciato, gli interventi di sanificazione e di igienizzazione che ASIA in collaborazione con l’ASL sta effettuando in città. Il programma è soggetto ad ulteriori integrazioni e continuerà senza sosta nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Giorno 20-03-2020 venerdì

I Municipalità:

via Orazio, via Manzoni, piazza Vittoria, Arcoleo, Morelli, Gaetani, Piedigrotta, via Giordano Bruno, piazza della Repubblica e Viale Gramsci, via Caracciolo, via Anton Dhorm e tutte le traverse di vale Gramsci, di via Caracciolo e di via Riviera di Chiaia.

VI Municipalità:

via Napoli, piazza Bonghi, via Principe di Napoli fino incrocio via Argine, viale Viscardi, piazza Bisignano, via B. Quaranta, via Villa Bisignano, traverse Bisignano, rione Bisignano Vecchio, via Taverna del Ferro, viale 2 Giugno, Bernardino Martirano e Traverse, via Pazzigno e traverse.

V Municipalità:

via Santo Stefano, via Belvedere, via A. Falcone, via Pietro Castellino, via Domenico Fontana, via Bernardo Cavallino, via Caldieri

VIII Municipalità:

via Galimberti, viale della Resistenza, Via Ghisleri e suo prolungamento, via Fratelli Cervi, Via Baku, via Napoli Roma, Rione Janfolla – 4 trav. via Janfolla -, Rione Don Guanella: tutte le traverse interne, Lotto H, lotto P, Lotto S lato Municipio, Lotto S Lato Ghisleri, Via Federico Fellini, Lotto T/B, Zona Monterosa/ISES

VII Municipalità:

via Petruccione, via Girardi, via Abate Gioacchino, via Monte Grappa e traverse, via Monte Bianco, via dell’Epitaffio, via Mianella, Cupa Capodichino, via Zanotti, via Gherardo Marone, I – II – III – IV Trav. Cupa, Cupa Santa Cesarea, via De Pinedo, via Nuovo Tempio, via G. Pascale, via dei Falegnami, via dei Reggiolari, via Sartori, via Casoria, via Paternum, via Clivio, via Filandare, via Bottari.

II Municipalità:

canalone all’Olivella e zona Alta Montesanto, Ventaglieri, tutto il Cavone.

Giorno 21-03-2020 sabato

X Municipalità:

via Cavalleggeri e tutte le trasverse fino alla via Leonardo Cattolica compresa, Viale della Liberazione e tutta Bagnoli fino a via Coroglio compresa.

II Municipalità:

piazza Garibaldi, corso Garibaldi, via Portanolana e traverse limitrofe, zona Loreto Mare.

IV Municipalità:

rione Luzzati, rione Ascarelli.

Giorno 22-03-2020 domenica

I Municipalità:

via Posillipo, piazza San Luigi, piazza Salvatore Di Giacomo, via Santo Strato, via Boccaccio, viale Virgilio, via Tito Lucrezio Caro, via Petrarca, via Ferdinando Russo, via Marechiaro, Il Casale, etc..