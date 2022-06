Napoli, iscrizioni al ‘Registro cittadino delle Associazioni Giovanili’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Da oggi, 23 giugno, sul sito del Comune di Napoli è possibile iscriversi al ‘Registro cittadino delle Associazioni Giovanili’.

Requisito per l’iscrizione: il 66% dei soci non deve aver compiuto i 35 anni di età.

Il Registro si articolerà in due sezioni: ‘Associazioni giovanili cittadine’ e ‘Associazioni per lo sport, la salute e il benessere, sostenibilità ambientale’.

L’iscrizione al registro consentirà la costruzione di una rete delle realtà giovanili presenti a Napoli, per rendere maggiormente inclusivi e partecipati i progetti e le iniziative che l’Amministrazione comunale renderà operativi nei prossimi anni, nell’ambito delle Politiche Giovanili.

Spiega l’Assessore ai Giovani, Chiara Marciani:

Dopo mesi di confronto con le tantissime realtà giovanili cittadine abbiamo voluto creare un concreto strumento per rafforzare il rapporto tra il Comune e le associazioni giovanili presenti sul territorio per la costruzione di una Napoli a misura di giovane.

La finalità del Registro è di consentire alle associazioni giovanili napoletane di mettersi in rete con il Comune, in modo da rafforzare i rapporti già in essere o di crearne nuovi, dando voce alle ragazze e ai ragazzi della nostra città, ampliando la loro partecipazione e il coinvolgimento nella vita dell’Amministrazione per partecipare attivamente ai processi di trasformazione del territorio.

Il Registro delle Associazioni consentirà di fotografare l’universo dell’associazionismo a Napoli, dando l’opportunità alle realtà giovanili territoriali di essere supportati dall’Amministrazione e mettere in maggiore risalto le loro attività e iniziative.