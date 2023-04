Napoli candidata per l’Agenzia europea per la sicurezza marittima

La Regione Campania approva il dossier

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Dopo la proposta avanzata ufficialmente il 24 novembre del 2021 con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto tra la Regione Campania e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno, finalizzato a formalizzare la candidatura della Campania ad ospitare la sede per il Mediterraneo dell’European Maritime Safety Agency (EMSA), Agenzia della Commissione Europea istituita con Regolamento (CE) n. 1406/2002, nella seduta di oggi, 4 aprile, la Giunta ha approvato il dossier da inoltrare al Governo italiano per il seguito presso la Commissione europea.

La Regione Campania, già nel 2018, aveva avanzato alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – che aveva espresso, all’unanimità, favorevole avviso – la richiesta di istanza al Governo per la presentazione della relativa candidatura ad ospitare tale sede nel territorio regionale, ed in particolare nella città di Napoli.