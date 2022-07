Libero De Cunzo e l’Isola di Arturo alla Pinacoteca Provinciale Salerno

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 7 luglio, alle ore 18:00, presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno, Palazzo Pinto, il Presidente della Provincia, ing. Michele Strianese, inaugura la mostra ‘Libero De Cunzo e l’Isola di Arturo. Cinquanta immagini raccontano un viaggio nel ‘giardino segreto”.

Promossa dalla Provincia di Salerno e dal Museo – FRaC Baronissi, nell’ambito delle manifestazioni di Procida Capitale della Cultura Italiana 2022, la mostra è patrocinata dal Comune di Salerno, dal Comune di Baronissi, dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, con partner la Fondazione Morra e l’Associazione E-M Arts.

Curata da Massimo Bignardi l’esposizione propone cinquanta fotografie, realizzate parte tra il 2007 e il 2008 e pubblicate nel 2009, con un testo di Elisabetta Montaldo, nel volume ‘Procida. Il giardino segreto’, parte in questa primavera.

Sono immagini dedicate all’incanto dei giardini che modellano il territorio procidano, vestendolo di colori, dal giallo dei limoni alla gamma del verde che ritaglia spicchi di cielo e di mare. Un’isola incorniciata dall’azzurro del mare ma che, nel suo ventre nasconde la sua tipicità di isola della terra, dei campi, dei contadini.

Scrive il Presidente Strianese nel catalogo pubblicato da Gutenberg Edizioni:

Procida, le sue bellezze segrete, i giardini che nascondono l’essenza della natura in simbiosi con l’azzurro del mare è il tema di questo progetto dedicato al fotografo Libero De Cunzo, tra i principali interpreti della fotografia contemporanea italiana.

Osserva Alfonso Andria Presidente Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali – Ravello:

È il messaggio della Convenzione di Faro su cui abbiamo molto riflettuto a Ravello nell’ultimo periodo, sviluppando elaborazioni e concreti spunti di declinazione dei contenuti anche in chiave operativa. Anche così si costruiscono reti, anche così la Cultura non (si) isola!

Cinquanta immagini raccontano un viaggio nel giardino segreto: così ‘obiettivo di Libero De Cunzo legge l’Isola di Arturo di morantiana memoria e trasferisce al fruitore quell’idea di cultura che non può restare ‘isolata’ in un territorio, magari con l’attenuante che si tratti di un’isola, ma deve esprimere a maggior ragione una volontà di apertura verso l’esterno, di coinvolgimento di altre realtà, di confronto e di dialogo tra culture, luoghi, paesaggi culturali, tradizioni e cioè un ‘mix’ di patrimonio materiale e intangibile, al centro del quale il cittadino ritorni protagonista!

Rileva Massimo Bignardi, Direttore del Museo – FRaC e curatore della mostra:

La fotografia aggiunge allo sguardo il tempo di una nuova lettura. È un leggere dell’anima che ci aiuta a superare lo sconforto di fronte alla bellezza del paesaggio e ritrovare, in esso, l’essenza del nostro respiro. Libero ci dà memoria di una Procida avvolta nella sua intima vita e, al contempo, ci svela l’accelerato ritmo di una realtà che oggi la pervade.

Libero rilegge la sua amata Procida, la ‘terra madre’ così come da sempre l’avverte, restituendo ad essa l’identità di luoghi ‘segreti’. Inoltre, ha voluto, per questa mostra, spingere la sequenza, attualizzando la visione dell’isola, invasa dall’allegro popolo dei ‘cappellini’.

Libero De Cunzo fa della fotografia l’interprete di un modo di inquadrare la realtà rinunciando a qualsiasi sua conferma; anzi segue lo svolgersi nel tempo dei segni dell’urbano o del paesaggio-natura. Una metodologia immaginativa che, in questa sequenza fotografica dedicata a Procida, ci guida nel mistero dei fotogrammi, nel bianco e nero delle zagare o delle ‘donne in camicia’, tra limoneti sospesi sul mare e giardini di colori avvolti nel mito dell’isola.

La mostra resterà aperta fino al 21 agosto, rispettando i seguenti orari: dal martedì alla domenica ore 09:00 – 19:30.

… sono nato il 26 dicembre del 1960. I miei genitori Mario De Cunzo e Rosanna Cicchella, due intellettuali di sinistra impegnati nelle lunghe lotte per lo sviluppo sociale e la tutela del Paesaggio, mi hanno allevato soprattutto facendomi viaggiare e visitare siti straordinari… luoghi di interesse storico artistico ambientale comprese Città e Musei.

Grazie a loro prima dei 15 anni ero già stato a Roma, Firenze, Spoleto, Spalato, Malta, Vienna, Venezia, Parigi, Londra e il Monte Bianco… visitando, oltre il Museo di Capodimonte dove ho abitato tra i cinque e gli otto anni, gli Uffizi, il Louvre e la Tate Gallery. Successivamente ancora Luoghi e Persone hanno avuto una forte influenza sulla mia formazione e definizione del mio percorso artistico e professionale. Per i luoghi, sono stati di forte impulso, tra gli altri Atene, Santorini, Procida, Capri, Civita di Bagnoregio, Siracusa, Eraclea Minoa, Luxor, Santiago di Campostella, Stoccolma, Amsterdam, Berlino.

La mia formazione tra Istituto Statale d’Arte e Facoltà di Architettura di Palazzo Gravina a Napoli non sarebbe stata completa senza diversi incontri con grandi Maestri… tra gli altri: Luigi Cosenza, Raffaello Causa, Eleonora Puntillo, Vezio De Lucia, Georges Vallet, Antonio Iannello, Sergio Civita, Italo Zannier, Fabio Donato, Mimmo Jodice, Giorgio Lotti, Girberto Marselli, Enrico Crispolti, Massimo Bignardi, Jean Digne, Lucien Clergue, Jean-Noël Schifano, Michele Sovente, Franco Fontana, Giovanni Chiaramonte, Pasquale Trisorio, Lucio Amelio, Peppe Morra…

Fotografo dal 1976 vivo tra Napoli, Baia e la Tuscia, insegno dal 1987 Arte della fotografia al Liceo Artistico Boccioni – Palizzi e, dal 2006, alla Accademia di Belle Arti di Napoli collaboro con la Scuola di Specializzazione in fotografia.

Ho avuto riconoscimenti nazionali ed internazionali, le mie opere sono conservate in collezioni Pubbliche e Private e pubblicate in monografie, riviste e giornali. Ho lavorato e lavoro per Campagne fotografiche e Progetti di Enti Pubblici e Privati.

Inoltre, ho promosso diverse iniziative, anche espositive, per sostenere nuovi giovani autori della fotografia e non solo. Sono felicemente padre, orgoglioso, di Maia Francesca e MariaSole Margherita De Cunzo.