Consulenza imprese agricole toscane, pubblicato il bando

Le domande di aiuto possono essere presentate dal 1° agosto al 30 settembre 2022

È stato pubblicato il bando per i servizi di consulenza ad imprenditori agricoli, in attuazione della sottomisura 2.1 ‘Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza’ per il 2022, del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

Obiettivo del bando è il potenziamento del sistema delle conoscenze e del trasferimento dell’innovazione, attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la fornitura di servizi di consulenza rivolti agli imprenditori del settore agricolo, agroalimentare e forestale e ai gestori del territorio operanti in zone rurali.

Pratiche benefiche per l’ambiente, investimenti e competitività, uso dei prodotti fitosanitari, difesa biologica, sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e informatica, agricoltura di precisione: sono alcune delle tematiche su cui potranno attestarsi i servizi di consulenza da parte degli organismi dotati della opportuna qualifica a imprenditori agricoli, singoli e associati.

Il bando ha una dotazione di 5 milioni di euro e per partecipare è richiesta la presentazione di un progetto di consulenza comprensivo di uno o più servizi di consulenza differenziati relativamente alle tematiche di consulenza e al target di destinatari finali.

Scadenza e presentazione della domanda

La domanda di aiuto deve essere presentata a partire dal 1° agosto 2022 ed entro le ore 13:00 di venerdì 30 settembre 2022, esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA, raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2022AD00000014539

È possibile compilare e inviare online una richiesta di informazioni utilizzando il servizio ‘Scrivici’ https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici/richieste-informazioni-bandi-aperti