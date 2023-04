La Coppa Italia Lead è all’esordio e si raduna la Nazionale Speed

Tra Bergamo e Bologna un weekend intenso per l’Arrampicata Sportiva Italiana

Riceviamo e pubblichiamo.

Un weekend intenso per l’arrampicata italiana: sabato 15 e domenica 16 aprile parte il circuito nazionale di Coppa Italia Lead 2023, all’Orobia Climbing di Curno (BG), e da venerdì 14 a domenica 16 si svolgerà il Raduno Nazionale Speed Élite A1, A2 e B a Casalecchio di Reno (BO).

Per la prima tappa di Coppa Italia Lead saranno impegnati 129 atleti, provenienti da 13 regioni italiane, con una particolare affluenza da Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e Piemonte.

Non saranno presenti gli atleti olimpici, in partenza per la prima tappa di Coppa del Mondo di Boulder in Giappone, ma non mancheranno le emozioni, grazie ad arrampicatori del calibro di Davide Marco Colombo, vincitore dell’oro in Coppa Europa 2021 a Soure, di Giulia Medici, terzo posto della Coppa Europa 2021 a Cracovia, e di Savina Nicelli, atleta promettente della nazionale giovanile di Lead, 10° posto ai Mondiali giovanili di Dallas 2022 e 4° classificata alla Coppa Europa di Augsburg 2022.

Un occhio di riguardo anche alle esponenti della Nazionale Senior, Ilaria Scolaris, bronzo nella Continental Cup di Zilina del 2022, e Jenny Lavarda, ex campionessa del mondo giovanile che mantiene ancora un altissimo livello, nonché tecnico della Nazionale.

Sabato 15, dopo la dimostrazione delle vie di qualifica ‘Flash’, si svolgeranno le qualifiche sui percorsi tracciati da Luca Camanni e dai tracciatori aggiunti Stefan Scarperi, Daniele Martina e Severino Scassa, con le 4 vie in contemporanea.

Domenica 16 in mattinata avranno luogo le semifinali maschili e femminili, con le vie ‘a vista’ in 6′ di tempo, e nel pomeriggio le finali dalle ore 16:00, in contemporanea via maschile e via femminile con 6 min di tempo per via.

Mentre gli atleti della Lead saranno impegnati sui blocchi dell’Orobia Climbing gli atleti nazionali di Speed, Élite, A1, A2, B, si ritroveranno dal 14 al 16 aprile presso la palestra On Sight, a Casalecchio di Reno, sotto la supervisione dello Staff della Nazionale, composto dai tecnici di specialità Aldo Reggi, Stanislao Zama e Filippo Maresi.

Si tratta di un raduno utile in vista della Coppa del Mondo Speed che si terrà a Seul dal 27 al 30 aprile, che vedrà l’esordio di Matteo Zurloni, Big Walls, e Beatrice Colli, Fiamme Oro Moena, reduci da due eccezionali record italiani ottenuti nella prima prova di Coppa Italia Speed.

Gli altri convocati per le categorie Élite A1, A2 sono Giulia Randi e Ludovico Fossali, Centro Sportivo Esercito, Alessandro Boulos, Gruppo Rocciatori Piaz, Alessandro Cingari, Monkey Island Roma, e Gian Luca Zodda, Fiamme Oro Moena, mentre sono 14 gli atleti convocati per la categoria B.

Per ciascuna categoria è prevista attività in parete, con video analisi delle prove la mattina seguente, nonché un incontro con i tecnici degli atleti convocati. Nel pomeriggio di domenica 16 verranno effettuate simulazioni di gara per tutte le categorie.

Un weekend di sicure emozioni per i nostri atleti, nella prospettiva di una crescita costante.