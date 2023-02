La Cesport torna al successo

Battuto alla Scandone il Circolo Villani per 8 – 5

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel giorno del compleanno dei due bomber Alessandro Esposito ed Alessandro Femiano e dell’addetto stampa Giuseppe Rovani, la Cesport Italia festeggia con una vittoria avendo la meglio per 8 – 5 contro il Circolo Villani.

Partita contraddistinta da belle giocate e tanti errori che ancora i gialloblù rischiano di pagare a caro prezzo, ma considerata la qualità dell’avversario con giovani di valore ed elementi di esperienza, l’ambiente partenopeo può ritenersi soddisfatto nella speranza che nei prossimi decisivi match possa esprimersi la migliore Cesport.

È il Villani a sbloccare il punteggio dai cinque metri, poi la Cesport preme il piede sull’acceleratore infliggendo agli avversari quattro reti in serie siglate da Dario Esposito, Alessandro Esposito, Perrotta e Bouchè dai cinque metri; 4 – 1 dopo i primi sette minuti.

Ad inizio seconda frazione Alessandro Esposito porta il punteggio del 5 – 1, poi una serie di errori in attacco da parte dei gialloblù permette il rientro del Villani che ne approfitta per tornare in partita: 5 – 3 a metà gara.

A parti invertite entrambe le squadre sbagliano tanto, Orbinato tiene imbattuta la sua porta ma il terminale offensivo partenopeo non riesce nel suo compito di chiudere la partita: portieri imbattuti a fine terzo quarto e Cesport avanti per 5 – 3 a sette minuti dal termine.

Ad interrompere il digiuno di un tempo e mezzo ci pensa Femiano, a riposo nei primi tre tempi, che permette ai suoi compagni di aggiudicarsi i tre punti con una tripletta per il definitivo 8 – 5; da segnalare nell’ultima frazione il rigore neutralizzato da Orbinato che in tutta la partita ha subito un solo gol su azione.

Con altri tre punti in cassaforte la Cesport tornerà in acqua sabato 25 febbraio nuovamente alla Scandone contro il Dream Team Salerno.

Cesport Italia – Circolo Villani 8 – 5

(4 – 1; 1 – 2; 0 – 0; 3 – 2)

Cesport Italia: Capitella, Ragone, Pasquariello, Perrotta 1, Bouchè 1, Soprano, Corcione C., Esposito D. 1, Corcione R., Esposito A. 2, Di Maro, Femiano 3, Orbinato. All. Alagia

Circolo Villani: Masucci, De Francesco 2, Esposito S., Cozzuto, Errichiello 1, De Riso 2, Cognetta, Morrone, D’Uonno, Natangelo, Giusti, Mincione, Lippiello. All. Perfetto

Arbitro: Liso