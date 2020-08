‘I’m In The Doorway’, nuovo singolo di Tricky

Riceviamo e pubblichiamo.

Tricky pubblica oggi, 25 agosto, ‘I’m In The Doorway’, il nuovo brano tratto da ‘Fall To Pieces’, il quattordicesimo album di studio in arrivo il 4 settembre.

La nuova anticipazione vede il feat. dell’artista danese Oh Land, la cui voce rende il brano dolce e pop, forse, come aggiunge Tricky stesso, “tra i brani più pop mai scritti”:

With most of my stuff, there’s nothing else like it around, but with ‘I’m In The Doorway’, it’s my version of pop music, the closest I’ve got to making pop.

Registrato nello suo studio di Berlino negli ultimi mesi del 2019, in ‘Fall To Pieces’ Tricky sottolinea che le tracce possono essere ingannevoli, spesso corte, oppure possono terminare bruscamente o passare alla traccia successiva senza preavviso.

Anche nel nuovo album Tricky si avvale della collaborazione di voci femminili, che, tra campionatori distorti ed esplosioni di sintetizzatori, raccontano testi spesso scuri e densi.

Senza ombra di dubbio, ‘Fall To Pieces’ è, ad oggi, tra i migliori dischi di Tricky.

I feel like I’m back, I feel like I’m one of the best musicians England’s ever had, and it’s time for me to focus on music again, 100%, like how I used to do at the beginning.

That competitive thing I used to have when I was younger, like, my music is on a different level – that’s how I feel again now.

Tricky