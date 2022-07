Gestione Cotral e Astral ferrovie ex concesse Roma Viterbo e Roma Lido

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi parte ufficialmente la gestione diretta di Cotral e Astral delle ferrovie ex concesse regionali Roma Viterbo e Roma Lido. Abbiamo voluto fortemente riprendere in mano il servizio ed affidarlo a due aziende che sono il fiore all’occhiello della nostra Regione per competenza e qualità dei servizi erogati.

La Regione Lazio crede che i nostri concittadini meritino un servizio all’altezza di una grande capitale europea e lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni con gli imponenti finanziamenti erogati a favore del settore dei trasporti, quasi 1 miliardo di euro l’anno.

Sono convinto che Cotral e Astral, insieme alla nostra direzione regionale e con l’ausilio di Rete Ferroviaria Italiana, possano vincere questa sfida.