Anteprima sessione plenaria PE 5 – 8 febbraio 2024, Strasburgo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Martedì 6 febbraio, si discuteranno i risultati degli ultimi vertici, in particolare dell’ultimo Consiglio europeo straordinario del 1° febbraio, con i Presidenti Charles Michel e Ursula von der Leyen.

Dopo quasi due anni di guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, i deputati sono pronti a riaffermare la necessità che l’UE rimanga saldamente unita al fianco di Kiev.

Il Parlamento adotterà il suo mandato negoziale sulle regole per le nuove tecniche genomiche, che alterano il materiale genetico di un organismo per sviluppare piante più resilienti.

Mercoledì 7 febbraio alle 9:00, il Parlamento discuterà su come rispondere alle richieste degli agricoltori e delle comunità rurali di tutta Europa e promuovere un’agricoltura equamente compensata.

A seguito delle accuse secondo cui una deputata europea sarebbe collusa con i servizi di sicurezza russi, il Parlamento discuterà martedì di questo caso e di altri tentativi di interferenza.

Il Presidente rumeno si rivolgerà ai deputati mercoledì 7 febbraio alle 11:00, per illustrare la sua visione sulle sfide e il futuro dell’Europa.

Mercoledì 7 febbraio, i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione sull’aumento degli incidenti generati dall’odio online e offline in tutta l’UE.

Martedì 6 febbraio alle 15:00, la Plenaria discuterà il nuovo obiettivo climatico dell’UE per il 2040, poco dopo l’adozione delle proposte da parte della Commissione.

Lunedì pomeriggio, 5 febbraio, i deputati discuteranno con la Commissione sulle condizioni di detenzione in Ungheria e della detenuta italiana Ilaria Salis.

Mercoledì 7 febbraio, il Parlamento darà la sua approvazione definitiva alle nuove norme per limitare i valori di esposizione del piombo e dei dissocianti sul luogo di lavoro.

I deputati vogliono garantire norme minime di qualità per i tirocini in tutta l’UE, compresa un’equa compensazione, prima dell’imminente proposta della Commissione in materia.

Mercoledì 7 febbraio, i deputati sono pronti a dare il via libera a nuove regole per garantire che i pagamenti arrivino immediatamente nei conti bancari dei clienti e delle imprese in tutta l’UE.

Martedì, i deputati voteranno sul progetto di normativa UE che mira a contrastare l’impunità dei conducenti pericolosi non residenti nel Paese dove hanno commesso un’infrazione.

La decisione della Norvegia di proseguire con l’estrazione mineraria sottomarina su scala commerciale nell’Artico potrebbe avere un impatto sull’ambiente marino, inclusi gli stock ittici.