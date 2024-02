Provincia di Lucca, 8 mln contro le frane

Giani: ‘Sicurezza nella Toscana diffusa’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Molte delle risorse del Fondo di sviluppo coesione sono state impegnate, per volontà del Presidente Eugenio Giani, in molti interventi necessari e importanti per la difesa del suolo e, in particolare, nella provincia di Lucca, per arginare i movimenti franosi.

In tutto oltre 8 milioni di euro.

Ha spiegato il Presidente Giani:

Si tratta di quattro interventi importanti. A Minucciano mettiamo 4.167.396 milioni per un intervento significativo per il contrasto al movimento franoso sia a valle che a monte della frazione di Agliano, a salvaguardia dell’abitato. Farò il 14 febbraio un sopralluogo con il Sindaco Nicola Poli in modo da verificare di persona la situazione.

Giani si è poi soffermato sui 2 milioni di euro per i lavori urgenti di messa in sicurezza e consolidamento del movimento franoso nell’abitato di Ca’ di Matteo e la strada provinciale 43 nel Comune di Molazzana.

Ha aggiunto Giani:

Anche qui farò entro febbraio il sopralluogo col Sindaco Andrea Talani. A Molazzana l’intervento all’abitato di Ca’ di Matteo è connesso alla ristrutturazione della casa di Fosco Maraini dove l’antropologo, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta fiorentino trascorse lunghe stagioni. La casa di Fosco Maraini, ai piedi delle Panie, da cui si gode tutta la meraviglia delle Apuane, sarà ristrutturata e valorizzata in un percorso museale con un intervento di 1 milione 335mila euro.

Ha concluso Giani:

Altri 998mila euro dei Fondi di sviluppo e coesione sono per la mitigazione del movimento franoso a valle dell’abitato della frazione di Capanne di Careggine con un intervento che si coordina alle risorse già destinate per la ristrutturazione e rigenerazione di Isola Santa e nel 2025 la frequentazione che la Garfagnana avrà nel momento in cui sarà svuotato il lago di Vagli.

Infine, 840mila euro per la mitigazione del movimento franoso a valle della strada comunale in località al Caldo nel Comune di Sillano Giuncugnano.