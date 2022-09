A Lucio Allocca il Premio Cattel Villammare alla Carriera

L’Artista partenopeo riceve l’ennesimo riconoscimento nel suggestivo borgo di Villammare

Venerdì 16 e sabato 17 settembre l’incantevole borgo marino di Villammare, nel Comune di Vibonati (SA), ha ospitato con successo la prima edizione del Premio Cattel Villammare, dedicato a Giuseppe, un personaggio “curioso, pieno di vitalità, mai appagato dalla conoscenza, ma anche molto introspettivo, che meditava molto, competitivo e capace”, che era “un consiglio vivente per ognuno di noi, capace di intrattenere qualsiasi tipo di dialogo con tutti”, “dalla generosità e disponibilità incredibili”, come dirà dal palco il figlio Raffaele, emozionatissimo e tremante, nel ringraziare il pubblico, sperando che il padre poeta/panettiere inorgoglito dalla folta presenza, sia in qualche modo lì insieme a tutti.

Una due giorni speciale non solo per ricordare l’intellettuale e politico che ha dato tanto lustro al territorio, ma anche per stimolare, attraverso arte, cultura e musica, le strategie di sviluppo turistico di una zona così bella.

Ma come mai questo cognome estero?

A spiegarlo è lo stesso Raffaele. Il padre di Giuseppe, di origini austriache, si era trasferito a Maratea per lavoro e aveva sposato la figlia di un emigrato americano, con cui aveva aperto poi un forno.

Il figlio, nonostante primeggiasse negli studi ginnasiali e volesse diventare medico, aveva dovuto rinunciare al suo sogno, a causa della malattia del genitore, per prendere in mano le redini dell’attività, iniziando, in piena epoca fascista, a contrabbandare il grano con la Calabria.

La distribuzione del pane era affidata a lui, che era il solo, con il prete e il medico condotto, a poter entrare nelle abitazioni, per cui era anche il custode dei segreti delle case del posto e, naturalmente, era entrato in politica.

La formula usata per la kermesse, organizzata dalla Proloco di Vibonati Villammare, in collaborazione con l’associazione Canoneinverso e l’associazione Ad Maiora, con il sostegno del Rotary Club di Sapri – Golfo di Policastro e il patrocinio del Comune di Vibonati, della Provincia di Salerno e del Centro di Produzione della RAI di Napoli, è stata indubbiamente vincente.

La prima serata, dedicata alle proposte giovanili e locali, suddivisa in tre sezioni – Letteratura, Musica e Comunicazione – si è conclusa con il concerto di Piombo A Blues, ovvero Gennaro Porcelli, chitarra e voce, Mario Insenga, batteria e voce, Daniele Sepe, sax e voce, e Gigi De Rienzo, basso.

La seconda di gala, in stile show televisivo, ha visto la consegnati dei riconoscimenti per le tre sezioni, con la partecipazione, tra gli altri, di Maurizio Casagrande, Paese Mio Bello, Elisabetta Serio e Flo.

A condurre le serate gli attori Renato De Rienzo, Tonia Filomena, Alessandra Masi e Gino Aveta.

Ospiti del Premio Cattel Carla Vistarini, autrice, Franco Di Mare, giornalista, Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, Lucio Allocca, attore, regista e drammaturgo, Francesco Pinto, scrittore, Ugo Porcelli, autore, Nino Caputo, regista Radio Rai, Enrica Mormile, scrittrice, Oreste Lopomo, caporedattore centrale TGR Campania, Assunta Orlando Cattel, scrittrice, Antonio Parlati, direttore CPTV Rai Napoli, Gino Aveta, autore.

Raggiungiamo telefonicamente il Maestro Lucio Allocca, che adoriamo letteralmente, sia dal punto di vista artistico che umano, per avere un commento a caldo di quest’ennesimo prestigioso riconoscimento.

Lucio spiega: