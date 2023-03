‘Trenitalia’, nuovo singolo di Doriah

Disponibile dal 31 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Fuori da venerdì 31 marzo 2023 il nuovo singolo di Doriah dal titolo ‘Trenitalia’, una collaborazione Freak&Chic e Giungla Dischi.

I rimpianti, i sensi di colpa, gli amori non ricambiati, la sensazione di essere sempre in ritardo; un testo intimo e personale, estremamente autentico, di cui Doriah dice di essersi vergognato di averlo scritto per mesi, con la terribile sensazione di sentirsi nudo e impotente di fronte a sé stessi.

Parole vomitate rabbiosamente direttamente dall’inconscio dell’autore, dal “fondo più fondo e più scuro”, dove si è sé stessi “con il coltello fra i denti e il pianto”.

Un viaggio su un treno in ritardo, sempre in ritardo, verso le proprie scelte, che ci ostiniamo a pensare che siano sbagliate, a non accettare semplicemente come il meglio che riusciamo a fare in quel preciso momento della vita. Da qui tutti i malumori, i sensi di colpa, i “non detti”, e insomma quella pervasiva sensazione di essere sbagliati, di essere in ritardo che spesso ci accompagna. Una canzone tutto sommato di speranza, una canzone che invita a non sentirsi soli quando si provano tutte queste sensazioni disturbanti. Una canzone da ascoltare come antidoto quando si sta male e come veleno quando si sta bene.

Doriah

Registrato all’home studio di Federico Doria e il Freak Studio (Bologna) di Stefano Maggiore aka Keen.

Prodotto da Federico Doria e Stefano Maggiore.

Missato da Stefano Maggiore presso il Freak Studio.

Masterizzato da Francesco Brini presso lo Spectrum Mastering (Bologna).

Federico Doria: voci, chitarre, basso elettrico, synth, programmazione drum

Stefano Maggiore: synth, programmazione drum

Cover foto di Stefano Maggiore

Biografia

Doriah, all’anagrafe Federico Doria, è un cantautore siciliano, bolognese d’adozione, classe 1987, già attivo dalla fine degli anni Zero con il moniker El Señor Pablo. È stato vincitore di Italia Wave Sicilia nel 2015, anno in cui ha pubblicato l’EP interamente in siciliano ‘Comu si nun t’havissu vistu mai’; fa inoltre parte insieme a Luca Minelli del duo Gente Vergine, con cui ha pubblicato nel 2021 il singolo ‘Bologna Batticuore’.

Definisce se stesso come

il gesto apotropaico che faresti se un dio ti dicesse che il senso della vita è che la vita non ha senso.

Sospese tra cantautorato classico e (post)post-moderno, le sue canzoni, spesso dissacranti e surreali, sanno anche essere insospettabilmente romantiche e, a loro modo, indubbiamente “pop”.

Immerse in un mare fluttuante di sintetizzatori, oscillando tra riferimenti più disparati, da Lucio Dalla ai CCCP, dalla trap alla techno commerciale anni 90, e in costante bilico tra iconografia e iconoclastia, da Hemingway a Sartre, da Maradona a Gesù Cristo, da PornHub a Non è la Rai.