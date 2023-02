Toscana, codice giallo per pioggia, neve e vento

In vigore fino al 26 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Peggiora il tempo sulla Toscana per il contemporaneo arrivo di una perturbazione mediterranea e di un fronte freddo proveniente da nord.

In particolare, sono previste piogge, più deboli sabato e in intensificazione domenica, vento da domani, domenica, forte da nord-est su gran parte della regione con forti raffiche sull’Appennino, sulla costa livornese e sull’Arcipelago a nord dell’Elba. Su quest’ultimo è previsto anche mare molto mosso e localmente agitato.

Domenica ci saranno anche nevicate di moderata intensità sull’Appennino, in particolare sui versanti orientali, e localmente anche sugli altri rilievi, Chianti, Colline Metallifere e Amiata.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha pertanto emesso un codice giallo per pioggia fino alle 20:00 di domenica e per neve e vento fino alle 24:00, sempre di domenica 26 febbraio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.