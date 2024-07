Torna in Lunigiana TassonArt

in provincia di Massa Carrara

in provincia di Massa Carrara

Dal 26 al 28 luglio una tre giorni per l’arte diffusa

Dal 26 al 28 luglio una tre giorni per l’arte diffusa

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Da un borgo di poche case, Tassonarla nel comune di Tresana in Provincia di Massa Carrara, abitato da una comunità vivace e coesa è nata e si è sviluppata un’iniziativa culturale in grado di allargare, anno dopo anno, i propri orizzonti.

Torna dal 26 al 28 luglio TassonArt, la manifestazione a cura di Mattia Lapperier, patrocinata della Regione Toscana, che richiama molti artisti noti e che suscita l’interesse del pubblico.

Un connubio perfetto tra territorio e arte contemporanea che valorizza concetti importanti come riqualificazione urbana e rigenerazione sociale.

Il Presidente Giani ha detto:

TassonArt in un territorio bellissimo e da valorizzare come la Lunigiana, è la dimostrazione di come dai piccoli borghi toscani possano nascere importanti iniziative legate all’arte e alla cultura.

Come Regione siamo da sempre impegnati a promuovere l’identità dei territori attraverso le manifestazioni culturali che nascono dalle comunità, che sono quelle che poi suscitano maggiore interesse e richiamo nei visitatori.

La condivisione e la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di iniziative culturali sul proprio territorio sono valori importantissimi per la Toscana diffusa.