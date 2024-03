Mondiali Volo a Vela a Rieti. Nicolai e Berni: Pronti a stupire

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo hanno dichiarato i Consiglieri della Regione Lazio, Eleonora Berni e Michele Nicolai.

Eleonora Berni e Michele Nicolai hanno concluso:

Un grazie al lavoro portato avanti dall’Assessore Manuela Rinaldi, dall’Assessore allo Sport, Elena Palazzo, con il sostegno del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi e il Presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Rieti torna al centro di una disciplina che ogni anno porta in città turisti e appassionati, una sicurezza in più per il futuro in chiave turistica della nostra città.

Siamo sicuri che la città di Rieti, grazie all’impegno del Sindaco Daniele Sinibaldi, sarà pronta ad ospitare una manifestazione così importante per l’economia della città.

Adesso bisogna mettere a terra i progetti necessari per raggiungere l’obiettivo, il nostro lavoro di squadra saprà stupire la città e il mondo intero.