Un momento particolarmente importante per la politica estera della Repubblica di Moldavia è stato il 2 marzo 2023, quando il Parlamento di Chisinau ha adottato una risoluzione che condannava la guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina.

Allo stesso tempo, il Parlamento della Repubblica di Moldavia ha chiesto a Mosca di fermare tutte le azioni militari in Ucraina e di ritirare le sue forze dall’intero territorio internazionalmente riconosciuto come appartenente a questo Paese.

Pertanto, la Repubblica di Moldavia si unisce alla comunità internazionale nel condannare l’aggressione della Federazione Russa e i crimini da essa commessi.

La decisione del Parlamento arriva in un contesto molto difficile per questo Stato, generato dalla guerra ibrida su larga scala che la Federazione Russa sta conducendo contro di esso.

La propaganda russa ha diffuso la tesi che sarebbe scoppiato un conflitto in Transnistria, la regione separatista dalla Repubblica di Moldavia, per generare il panico tra la popolazione. Diplomazia e funzionari di Chisinau hanno agito e stanno agendo per rafforzare l’orientamento filo-occidentale di questo Paese.

In occasione della visita ufficiale del 1° marzo, da Bucarest, il Primo Ministro moldavo, Dorin Recean, è stato assicurato dal suo omologo rumeno, Nicolae Ciucă, che la Romania sosterrà la Repubblica di Moldavia per superare le crisi energetica, di sicurezza ed economica.

Inoltre, la Romania ha assicurato che sosterrà a livello internazionale la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldavia e che sosterrà il progetto del Paese di Chisinau, che è l’integrazione europea.

Nel contesto, va detto che Mosca utilizza il metodo delle proteste di piazza a Chisinau per destabilizzare il Paese, bloccare il funzionamento dello Stato e rovesciare l’attuale governo filoeuropeo.

È importante che l’Occidente abbia dato numerosi messaggi di sostegno alla Presidente Maia Sandu e all’attuale governo in questo contesto di guerra ibrida condotta dalla Federazione Russa contro Chisinau.

Come si può vedere, la propaganda russa non riesce ad influenzare in modo significativo la popolazione locale. Un altro aspetto da sottolineare è che dal punto di vista strategico e militare non è possibile per l’esercito russo avanzare nella regione della Transnistria, che è totalmente isolata dalla Federazione Russa.