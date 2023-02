La Cesport fa tre su tre alla Scandone

I gialloblù battono l’Azzurra ’99 per 15 – 6

Riceviamo e pubblichiamo.

Terza vittoria in altrettante partite tra le mura amiche per la Cesport Italia che alla Scandone batte nettamente l’Azzurra ’99 per 15 – 6

Punteggio mai in discussione coi gialloblù sempre avanti nel risultato fin dalle prime battute grazie alla qualità sia dei singoli che delle azioni corali viste quest’oggi da Femiano e compagni; sicuramente ci sono ancora tanti margini di miglioramento ma la squadra sta crescendo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita.

Per l’occasione, con lo squalificato Gagliotta sugli spalti, la squadra è stata guidata dal presidente Esposito che ha portato fortuna ai suoi uomini.

A sbloccare il punteggio ci pensa Bouchè con l’uomo in più dopo tanti errori sotto porta da parte dei partenopei, immediato il raddoppio in ripartenza di Dario Esposito per il 2 – 0 che chiude i primi sette minuti.

Nella seconda frazione la Cesport allunga fino al 4 – 0 grazie alla doppietta di Perrotta e ad uno strepitoso Orbinato, incolpevole sulla prima reta degli ospiti a ventuno secondi dalla sirena; sullo scadere una conclusione potente e precisa di Soprano manda le squadre al cambio campo sul 5 – 1.

A parti invertite la Cesport allunga in maniera considerevole grazie alle reti di Bouchè, Claudio Corcione e Perrotta per due volte; 9 – 3 a sette minuti dal termine e tre punti ormai in cassaforte per la squadra di patron Esposito.

Ultimo periodo ricco di gol, vanno a bersaglio per i gialloblù Alessandro Esposito in due occasioni, Dario Esposito, Femiano, e per la prima volta in gialloblù Tommaso Pasquariello e Simone Grazioso quest’ultimo prodotto del vivaio gialloblù; 15 – 6 il risultato finale.

Con altri tre punti in cassaforte e il raggiungimento momentaneo del comando della graduatoria, la Cesport Italia tornerà in acqua sabato 11 febbraio ospite del Napoli Nuoto.

Cesport Italia – Azzurra ’99 15 – 6

(2 – 0; 3 – 1; 4 – 2; 6 – 3)

Cesport: Capitella, D’Onofrio, Pasquariello 1, Perrotta 4, Bouchè 2, Soprano 1, Corcione C. 1, Esposito D. 2, Corcione R., Esposito A. 2, Grazioso 1, Femiano 1, Orbinato.

All. Esposito G.

Azzurra ’99: De Stefano, Percuoco, Capuozzo, Maietta, Veneruso, Di Monda, Scognamillo, Barberisi, Vatiero, Pirozzi, Liccardo, Pauciullo, Grieco.

All. Liguori

Arbitro: Petraglia