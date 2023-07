Galleria dell’Accademia di Firenze: apertura del museo garantita

In via di risoluzione contingenza di carattere tecnico che ha interessato l’area d’ingresso

La Galleria dell’Accademia di Firenze è aperta regolarmente.

Lo scorso lunedì 3 luglio l’area di ingresso al museo, dove è collocata la biglietteria, ha subito una contingenza di carattere tecnico che è stata prontamente arginata con competenza dallo staff della Galleria tanto che ieri, martedì 4 luglio, è stata garantita l’apertura a tutto il pubblico già prenotato, rispettando anche l’orario estivo serale fino alle 22:00, registrando a fine giornata la presenza di 9241 visitatori.

Il personale del museo sta lavorando affinché questa condizione venga risolta definitivamente e si ripristini la normale vita della Galleria dell’Accademia quanto prima.

Fino a domenica 9 luglio sarà garantito l’accesso a chi ha prenotato la visita. Non è possibile assicurare l’ingresso ai non prenotati, ma sarà fatto il possibile per permettere a tutti di visitare il museo.

