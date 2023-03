Didacta Italia, inaugurata edizione 2023

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si è aperta la sesta edizione di Didacta, la principale manifestazione italiana dedicata al mondo dell’istruzione, dedicata a Italo Calvino, nel centenario della nascita, e caratterizzata da una forte alternanza di tradizione e innovazione.

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’Assessore regionale ad istruzione, formazione, lavoro, università e pari opportunità Alessandra Nardini, il Vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, il sindaco di Firenze Dario Nardella, la Presidente di INDIRE Cristina Grieco, l’Assessore della Regione Sicilia Mimmo Turano, il Direttore di Didacta Germania Reinhard Koslitz, il Presidente della Camera di Commercio Firenze Leonardo Bassilichi e il Presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini.

Presente con un videomessaggio anche il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.

Ha detto il Presidente Giani nel suo saluto:

Apprezzo la scelta di far coincidere l’inaugurazione di Didacta con la giornata internazionale della donna perché proprio le donne sono parte essenziale e portante del mondo della scuola, a tutti i livelli.

La sesta edizione di Didacta è dedicata al centenario della nascita di Calvino, ma in Toscana celebriamo anche il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, che con la sua ‘Lettera ad una professoressa’ ha avviato una nuova fase nella didattica e nella pedagogia mondiale.

Don Milani ha rappresentato una tappa fondamentale in quell’innovazione scolastica che presentiamo oggi e desideriamo continuare a portare avanti questo dinamismo, questa evoluzione della scuola, tenendo conto anche del sociale.

Per questo la Regione Toscana destinerà risorse importanti a molti progetti innovativi, tra cui cito ad esempio i 233 milioni in 6 anni che abbiamo stanziato per garantire gli asili nido gratis per i bambini delle famiglie con ISEE inferiore a 35.000 euro, in modo da non costringere le madri a scegliere tra famiglia e lavoro.