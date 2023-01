Al Civico 14 il teatro è per tutte le età con la rassegna ‘XMAS’

Il 5 e 6 gennaio in scena a Caserta ‘Quijote! – Errare è umano, perseverare è cavalleresco’ di Baracca dei Buffoni/Murìcena Teatro. Segue il 7 e 8 gennaio ‘Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa’ di La Mansarda – Teatro dell’Orco

Il nuovo anno al Teatro Civico 14 di Caserta parte con la rassegna ‘XMAS’, un programma pensato in occasione delle festività natalizie e che propone due spettacoli per tutta la famiglia.

Il 5 e 6 gennaio alle ore 18:00 primo appuntamento con ‘Quijote! – Errare è umano, perseverare è cavalleresco’, rilettura in chiave onirica a cura di Baracca dei Buffoni/Murìcena Teatro del classico di Cervantes.

Il 7 e 8 gennaio alle ore 18:00 è invece la volta di ‘Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa’ di La Mansarda – Teatro dell’Orco, un giallo di ambientazione natalizia per i più piccoli e non solo.

per info e prenotazioni info@teatrocivico14.it oppure +39 0823441399.

Il progetto ‘Quijote! – Errare è umano, perseverare è cavalleresco’, con Gabriella Errico, Raffaele Parisi e Antonio Perna diretti da Orazio De Rosa, in scena il 5 e 6 gennaio, è una rilettura drammaturgica in chiave onirica del celebre romanzo di Miguel de Cervantes.

Lo spettatore sarà catapultato, travolto e coinvolto in un mondo irreale, magico, cavalleresco; un mondo fatto di immagini, musiche dal vivo, acrobazie, per stimolare la fantasia e l’immaginazione del pubblico, con travestimenti, danze, teatro dei burattini e combattimenti scenici.

Don Quijote andrà in cerca di giganti che rubano il vento alla Terra e deturpano il nostro paesaggio, sfiderà il temibile Cavaliere dello Specchio, parteciperà alle nozze del ricco Camacho, vivrà altre mille avventure spinto dal desiderio di sconfiggere il Mago Frestone e le ingiustizie di questo nostro mondo.

Una storia che mette in scena la difesa dei propri ideali, di cui il personaggio cervantesco è paladino, ma soprattutto che parla di sogni, che rappresentano lo stimolo a superare i nostri limiti, delimitano la realtà dall’irrealtà, la razionalità dalla pazzia, la vita dalla morte.

Il 7 e 8 gennaio in scena ‘Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa’ di La Mansarda – Teatro dell’Orco, scritto da Roberta Sandias e con Gabriele Formato, Chiara Cianciola, Francesca Cafarelli, Pasquale D’Orso, divertente spettacolo d’ambientazione natalizia, dalle tinte di un giallo.

Pretesto della storia è la gran confusione che regna, il giorno della vigilia, nell’ufficio di Babbo Natale, indaffarato a concludere la stesura della lista dei doni da consegnare, smistando la posta con la collaborazione del suo aiutante, il folletto Trock.

Una serie di eventi coinvolge nella vicenda anche la renna Alfredo e la Befana. Il finale inaspettato prelude il lieto fine, in perfetta armonia con lo spirito natalizio. Lo spettacolo vuole essere stimolo per approfondire notizie e curiosità sui personaggi della tradizione natalizia, come Babbo Natale, la cui figura trae origine dal santo protettore di Bari, San Nicola, che in America si trasformò in Santa Claus; i folletti aiutanti, ispirati alle fiabe irlandesi e la Befana, che risale ad antichi riti pagani nati per scongiurare il rigore dell’inverno.

La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegue dal 14 al 22 gennaio con Il libraio straniero, produzione Mutamenti/Teatro Civico 14, in cui Roberto Solofria e Daniela Quaranta – diretti da Rosario Lerro – mettono in scena un amore fatto di bugie, tradimenti e mistero.

Tutte le info sulla stagione e le attività sono sul sito https://www.teatrocivico14.it.

5/6 gennaio ore 18.00

‘Quijote!

Errare è umano, perseverare è cavalleresco’

Liberamente ispirato al ‘El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha’ di M. de Cervantes

Regia: Orazio De Rosa

Con: Gabriella Errico, Raffaele Parisi, Antonio Perna

Una Produzione Baracca dei Buffoni & MurìcenaTeatro

7/8 gennaio ore 18.00

‘Babbo natale e il mistero della lista scomparsa’

Drammaturgia: Roberta Sandias

Regia: Collettivo La Mansarda

Musiche originali: M. Azzurro, C. Sarnelli

Scene: Martina Picciola

Costumi: Chiccaral

Con: Gabriele Formato, Chiara Cianciola, Francesca Cafarelli, Pasquale D’Orso