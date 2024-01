A Villa Medici ciclo conferenze ‘Pietre ornamentali e storie di pietra’

Appuntamento dal 9 all’11 gennaio presso l’Accademia di Francia a Roma

Nell’ambito della mostra ‘Storie di pietra’ organizzata dall’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, a cura di Sam Stourdzé e Jean de Loisy, L’École des Arts Joailliers propone una serie di conferenze dedicate alle gemme ornamentali e all’opera di Roger Caillois (1913 – 1978), accademico francese, saggista e appassionato collezionista di minerali, autore dei testi ‘Pierres’, ‘La lecture des pierres’ e ‘Agates paradoxales’.

Le conferenze saranno condotte da Jean de Loisy, curatore della mostra ‘Storie di pietra’, Marie-Laure Cassius-Duranton, gemmologa, storica dell’arte e docente – ricercatrice all’École des Arts Joailliers, e Paul Paradis, docente all’École des Arts Joailliers.

Un incontro con Pierre Adrian, scrittore francese e borsista a Villa Medici, si svolgerà l’11 gennaio 2024 in presenza di Marie-Laure Cassius-Duranton. Sarà dedicato al diario di Pierre Adrian ‘Saintes Pierres de Rome, 20 flâneries depuis la Villa Médicis’, 2023, Villa Medici ed Éditions Jonglez.

Accesso libero.

È consigliata la prenotazione al link

https://www.ticketlandia.com/m/event/conf-pierres-fr

Informazioni e dettagli al sito

https://www.villamedici.it/attualita/cycle-de-conferences-ecole-des-arts-joailliers/

Programma

Martedì 9 gennaio

19:00 – 20:00

In italiano

Conferenza

‘Della nobiltà delle pietre ornamentali’

Con Marie-Laure Cassius-Duranton e Paul Paradis

Mercoledì 10 gennaio

19:00 – 20:00

In francese, con una traduzione in italiano

Conferenza

‘Roger Caillois e le pietre: misteri e immaginari’

Con Marie-Laure Cassius-Duranton e Jean de Loisy

Giovedì 11 gennaio

19:00 – 20:00

In francese

‘Saintes Pierres de Rome: Incontro con Pierre Adrian’

Conversazione con Marie-Laure Cassius-Duranton e Pierre Adrian

Relatori

Jean de Loisy

Jean de Loisy è un storico dell’arte e curatore di mostre. Ha ricoperto varie posizioni, tra cui ispettore alla Creazione presso il ministero della Cultura, curatore presso la Fondation Cartier e il Centre Georges Pompidou.

Ha diretto e co-diretto vari spazi artistici in Francia, tra cui il Palais de Tokyo dal 2011 al 2017 e l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris dal 2018 al 2022. Dal 2011 al 2022 è stato produttore su France Culture per i programmi Les Regardeurs e successivamente L’Art est la matière.

Pierre Adrian

Pierre Adrian è uno scrittore e giornalista di formazione. Borsista per l’anno 2023 – 2024 a Villa Medici, ha scritto ‘Saintes Pierres de Rome’, una guida che attraversa la Roma imperiale e barocca, invitando a passeggiare con storie di pietre come bussola e compasso.

Durante il suo periodo di residenza a Villa Medici, si dedica alla scrittura di un libro scolpito nel marmo di Carrara. Soffermandosi sull’essenza stessa del minerale e sul suo sfruttamento da parte dell’uomo, intende scrivere un romanzo in cui si intrecciano la storia dei luoghi, la lotta politica ed ecologica.

Marie-Laure Cassius-Duranton

Storica dell’arte, Università PARIS I e EHESS, specializzata nel Rinascimento e gemmologa, GIA, FEEG, ING, Marie-Laure Cassius-Duranton è ricercatrice interna presso la Scuola di Gioielleria.

È membro della CNES, Camera Nazionale degli Esperti Specializzati, e ha lavorato come consulente per case d’aste. Ha insegnato storia dell’arte all’università e gemmologia, in particolare presso il Laboratoire Français de Gemmologie, LFG.

Paul Paradis

Paul Paradis insegna la storia del gioiello presso L’École des Arts Joailliers dal 2015. Dopo una carriera internazionale come economista, la sua passione per gli arti decorativi francesi lo ha spinto a intraprendere un percorso di studi in storia dell’arte presso Christie’s France.

È stato consulente scientifico per la mostra ‘Un art nouveau. Métamorphoses du bijou, 1880- 1914’ presso L’École nel 2023 e autore di un glossario delle pietre e dei materiali dell’Art Nouveau all’interno del catalogo della mostra.

L’École des Arts Joailliers

Aperta a tutti, L’École des Arts Joailliers ha l’obiettivo di condividere la cultura del gioiello con il più ampio pubblico possibile. Fondata nel 2012 con il sostegno di Van Cleef & Arpels, L’École offre un programma esclusivo articolato su tre temi principali: il savoir-faire, la storia della gioielleria e il mondo delle pietre preziose.

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione culturale francese avente sede dal 1803 a Villa Medici, villa del XVI secolo circondata da un parco di sette ettari e situata sulla collina del Pincio, nel cuore di Roma.

Ente pubblico dipendente dal ministero della Cultura francese, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici svolge tre missioni complementari:

– ospitare artisti e artiste, creatori e creatrici, storici e storiche dell’arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni più brevi;

– realizzare un programma culturale ed artistico che interessa tutti i campi dell’arte e della creazione e che si rivolge ad un vasto pubblico;

– conservare, restaurare, studiare e far conoscere al pubblico il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie collezioni.

Direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è Sam Stourdzé.