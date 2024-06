Il G7 di Sport&Go!

Due titoli a Catania e in Lombardia. Poi vincono Emilia-Romagna, Veneto, Puglia, Campania, Umbria. Doppio argento ad Acireale, Treviso e Milano

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Centro Sportivo Italiano ha assegnato nella giornata di ieri, 16 giugno, i suoi primi nove scudetti di squadra e lo ha fatto a Cesenatico premiando, per mano del suo Presidente nazionale, Vittorio Bosio, le formazioni campioni del progetto ‘Sport&Go! Crescere con lo sport’.

Si tratta del modello dedicato alle squadre giovanili Kids, Under 10, e Giovanissimi, Under 12, di attività basato sulla polisportività, in cui, oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica: corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex.

Dopo i tempi e i risultati ottenuti al giovedì dagli oltre seicento finalisti nelle gare sul tartan, e dopo aver visto fino alle finali domenicali disputate 65 partite – 14 sottocanestro, 18 sottorete, 14 sui campi verdi del calcio a 5 e 19 del calcio a 7 – il CSI ha conosciuto le quattro società reginette del Campionato nazionale nella categoria Kids e le cinque nella categoria Giovanissimi.

A ben guardare le premiate all’Eurocamp di Cesenatico, nell’evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e APT Servizi Emilia-Romagna, la geografia delle mini ‘potenze’ arancioblu sembra essere un G7.

Nelle eccellenze in ambito giovanile sono state infatti 7 le regioni italiane capaci di conquistare almeno una medaglia d’oro nel campionato. Un evidente segnale che il programma polisportivo ‘Sport&Go!’ è dopo tanti anni stato assimilato e collaudato in ogni zona dello Stivale.

Così Emilia-Romagna, Reggio Emilia, e Lombardia, Milano, festeggiano il successo nel basket e minibasket; Puglia, Lecce, e Veneto, Venezia, possono invece esultare per i quintetti tricolori nel calcio a 5.

Sicilia, Catania, e Campania, Salerno, tornano a casa con le coppe dell’oro conquistato nel calcio a 7, mentre i tre scudetti del minivolley e della pallavolo finiscono in Umbria, Perugia, Sicilia, Catania, e Lombardia, Valle Camonica, con il Comitato etneo unico per due volte sul gradino più alto del podio.

Anche il vicino Comitato di Acireale può sorridere per i due argenti conquistati, avendo disputato entrambe le finali di categoria del calcio a 5.

Sul parquet cestistico c’è sempre e solo Milano con la medaglia d’argento al collo. Pure Treviso fa ritorno a casa con due sestetti d’argento ed un bronzo nel calcio a 5.

Sport&Go! 2024 – Tutti i podi di Cesenatico 2024

Basket 4×4 – Kids Under 10

1° Basket Club Cavenago B.za (MI)

2° SDS Arcobaleno (MI)

3° U.S. Affrico A.S.D. (FI)

Minibasket – Under 12 Giovanissimi

1° Polisportiva Bibbianese (RE)

2° Associazione GSO Don Bosco (MI)

3° Polisportiva S. Pio X (MN)

Calcio A 5 – Kids Under 10

1° Asd Grecìa Calcio Cursi (LE)

2° Asc Academy Stella Nascente (Acireale)

3° Marca Futsal (TV)

calcio a 5 – Giov. Under 12

1° Fenice C5 (VE)

2° Asc Academy Stella Nascente (Acireale)

3° Asd Gigi Orlandini (BR)

Calcio A 7 – Under 10 Kids

1° U.S.D. La Meridiana (CT)

2° Pol.Oratoriosuello (LC)

3° A.S.D. Millenium (SA)

calcio a 7 – Giov. Under 12

1° A.S.D. Olympic Salerno (SA)

2° Asd Accademia Messina (ME)

3° U.S.D. Olimpia Bitonto (BA)

Minivolley – Under 10 Kids

1° ASD School Volley Perugia (PG)

2° Pallavolo Susegana Asd (TV)

3° Club Pol. ViPe Viagrande-Lavina (CT)

Supervolley 4×4 Mista – Giovanissimi Under 12

1° Saturnia Acicastello S.S.D. (CT)

2° Pallavolo Susegana Asd (TV)

3° A.S.D. Volley World (NA)

Volley 6×6 – Giovanissimi Under 12

1° Acc. Pall. Vallecamonica (Vallecamonica)

2° A.S.D. Volley Cherasco (Alba)

3° GS Campodarsego Volley (PD)