Sisma Campi Flegrei, Manfredi al vertice con Piantedosi

Il primo cittadino metropolitano: ‘Dopo il sisma l’Ente di piazza Matteotti immediatamente in campo con azioni importanti in sinergia con la Prefettura di Napoli e tutte le altre istituzioni’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Fin dai primi momenti successivi alla scossa di magnitudo 4.7 di venerdì, la Città Metropolitana di Napoli ha attivato senza indugio la propria macchina tecnica e amministrativa per monitorare gli effetti del sisma, verificare la tenuta delle infrastrutture e garantire la totale sicurezza dei cittadini e del personale scolastico.

Così il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha partecipato quest’oggi alla riunione in Prefettura con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e con i rappresentanti di tutte le altre istituzioni competenti per fare il punto sulla situazione e sul fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei.

Viabilità strategica e vie di fuga

Manfredi ha affermato

Abbiamo prioritariamente concentrato le nostre verifiche sulla rete di strade provinciali di competenza dell’Ente, che funge anche da via di fuga nei Piani comunali di Protezione Civile, controlli che hanno confermato l’integrità delle infrastrutture: è stato necessario intervenire solo lungo la S.P. 2 ‘Miliscola’ e la S.P. 531 ‘Scalandrone’ per rimuovere modeste quantità di materiale caduto dai costoni, ripristinando subito le perfette condizioni di transitabilità.

Un’attenzione massima la Città Metropolitana ha rivolto alla Galleria Montecorvara (S.P. 501 Variante Via Campana), arteria di fondamentale importanza per l’emergenza.

Il Sindaco ha spiegato:

In via precauzionale abbiamo subito sospeso i lavori agli impianti in corso e, all’esito dei sopralluoghi strutturali effettuati nella giornata di lunedì con i tecnici e i collaudatori, la galleria è risultata perfettamente agibile e priva di dissesti. Tuttavia, data la delicatezza del periodo, abbiamo disposto l’attivazione di un monitoraggio strutturale continuo.

Monitoraggio e interventi sugli edifici scolastici

Sul fronte delle scuole superiori, di competenza della Città Metropolitana, le ispezioni hanno evidenziato l’assenza di danni nei comuni di Quarto e Bacoli. Criticità non strutturali sono state invece riscontrate negli istituti di Pozzuoli:

Il Sindaco ha sottolineato:

Siamo al lavoro per fare in modo che la ripresa delle attività avvenga nella massima sicurezza. Presso l’ITIS ‘Tassinari’ abbiamo interdetto in via cautelativa il Plesso B, richiedendo alla proprietà dell’immobile le necessarie opere di ripristino; interventi analoghi sono stati sollecitati per l’Istituto ‘Pareto’ sulla base di uno specifico cronoprogramma, mentre all’Istituto ‘Pitagora’ abbiamo chiuso i laboratori al piano terra colpiti dal distacco di controsoffitti. Per il Liceo ‘Virgilio’, dove le lesioni ai tramezzi non consentono al momento l’utilizzo in sicurezza, abbiamo già attivato una procedura d’urgenza per impiegare immediatamente le risorse necessarie ai lavori di messa in sicurezza.

Difesa costiera e presidio dei costoni

Il primo cittadino ha inoltre fatto il punto sulle competenze della Città Metropolitana in materia di salvaguardia della fascia costiera e dei costoni rocciosi.

Nelle more della completa definizione del quadro normativo e del trasferimento delle risorse regionali, continuiamo ad agire direttamente con i nostri fondi di bilancio per gli interventi di mitigazione del rischio, in particolare per i costoni delle aree costiere.