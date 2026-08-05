I tesori archeologici di Gerusalemme continuano a venire alla luce

Un raro stampo utilizzato per la produzione di statuette risalenti al periodo del Primo Tempio è stato scoperto per la prima volta a Gerusalemme durante gli scavi presso il Museo della Torre di Davide

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Durante gli scavi archeologici condotti di recente dall’Autorità israeliana per i beni culturali presso il Kishle, all’interno del complesso del Museo della Torre di Davide di Gerusalemme, è stato rinvenuto un raro stampo utilizzato per la fusione del volto di una statuetta femminile, risalente al periodo del Primo Tempio.

Gli scavi rientrano nel progetto di costruzione della nuova ala Schulich dedicata all’archeologia all’arte e all’innovazione presso il Museo della Torre di Davide di Gerusalemme.

La nuova ala andrà a integrare le gallerie permanenti del Museo, mettendo in mostra il patrimonio unico del sito attraverso l’archeologia, l’arte contemporanea e l’innovazione, svelando gli straordinari resti del passato di Gerusalemme che giacciono sotto i piedi dei visitatori.

La Fondazione Schulich, una delle più grandi fondazioni canadesi, sostiene con orgoglio l’istruzione, la sanità, le arti e la cultura.

Il dott. Amit Re’em e la dott.ssa Ayala Zilberstein, Direttori degli scavi per conto dell’Autorità israeliana per i beni culturali, spiegano:

Lo stampo è stato scoperto setacciando il terreno rimosso da riempimenti e accumuli risalenti al periodo del Primo Tempio. Lo scavo di Kishle, in corso da diversi anni, continua a sorprenderci di volta in volta. Si tratta di uno degli scavi archeologici più significativi condotti a Gerusalemme negli ultimi decenni, che presenta la storia della città in una sequenza chiara e continua: dai tempi dei re di Giuda, attraverso i numerosi periodi che hanno plasmato Gerusalemme, fino al Mandato britannico.

Dopo il ritrovamento, lo stampo è stato consegnato a Tamar Gonen, specialista in conservazione e restauro della ceramica presso l’Autorità israeliana per i beni culturali, che ha accuratamente rimosso ogni granello di terra.

Il lavoro di conservazione ha rivelato i delicati dettagli dello stampo e i tratti del viso finemente modellati in esso impressi.

Lo stampo è stato poi consegnato a Sviatoslav Klindukhov, specialista in conservazione e restauro, che ne ha ricavato un calco utilizzando un materiale appropriato. Il risultato impressionante è una ricostruzione completa del volto di una statuetta femminile, che presenta lineamenti chiaramente definiti e un’elaborata acconciatura riccia.

Il dott. Amit Re’em afferma:

Le statuette in argilla del periodo del Primo Tempio sono state rinvenute in quasi tutti gli scavi archeologici condotti a Gerusalemme e in tutta Giudea. Fino ad ora, tuttavia, a Gerusalemme non erano mai stati scoperti stampi di produzione per queste statuette. Ciò sollevava la questione se fossero state fabbricate localmente o importate da altrove. La scoperta di questo stampo al Kishle è quindi la prima del suo genere a Gerusalemme e fornisce una prova diretta del fatto che almeno alcune di queste statuette fossero prodotte all’interno della città stessa.

Queste statuette risalgono alla fine del periodo del Primo Tempio, tra l’VIII e il VI secolo a.C. Realizzate in argilla, erano generalmente alte tra i 10 e i 20 centimetri circa.

Nella maggior parte dei casi, sono state rinvenute con il collo spezzato: ciò è dovuto alla tecnica di fabbricazione, in cui la testa e il corpo venivano realizzati separatamente a mano, mentre solo il volto veniva modellato utilizzando uno stampo.

Gli archeologi riconoscono tre tipi principali di statuette del periodo del Primo Tempio:

• statuette femminili, comunemente note come «statuette a colonna della Giudea», che raffigurano tipicamente donne con acconciature prominenti e le mani posizionate sotto il seno;

• statuette raffiguranti cavalli con cavalieri;

• statuette zoomorfe (animali), che raffigurano principalmente cavalli, sebbene compaiano anche altri animali.

Le statuette erano ricoperte da uno strato di ingobbio bianco e le tracce di pigmento ancora visibili indicano che in origine erano dipinte di giallo, rosso e nero.

Secondo Debbi Ben-Ami, curatrice della Sezione dell’Età del Ferro presso l’Autorità per le Antichità di Israele:

Il significato e la funzione di queste statuette non sono ancora del tutto chiari. Il fatto che siano state rinvenute in quasi tutte le abitazioni, oltre che nelle strade e nelle tombe, indica che fossero oggetti di uso quotidiano. L’identità e lo scopo delle statuette giudaiche a colonna rimangono oggetto di dibattito accademico. In passato sono state interpretate come rappresentazioni di una dea della fertilità – forse la dea Asherah – e alcuni hanno persino ipotizzato che fossero giocattoli per bambini. Tuttavia, potrebbero invece aver svolto il ruolo di figure di mediazione o di benedizione, fungendo da amuleti domestici destinati a portare benedizione, protezione e buona fortuna. Speriamo che lo stampo appena scoperto a Gerusalemme fornisca nuovi spunti e contribuisca a rispondere ad alcune delle domande che continuano a tenere occupati i ricercatori.

Eilat Lieber, Direttrice e curatrice capo del Museo della Torre di Davide di Gerusalemme:

La scoperta del primo stampo per la produzione di statuette risalente al periodo del Primo Tempio ha suscitato un enorme entusiasmo in tutti noi. Il Museo della Torre di Davide di Gerusalemme si fonda sull’idea che il passato di Gerusalemme continui a plasmare il suo presente. Quest’estate, i visitatori avranno la straordinaria opportunità di partecipare a una vera e propria ricerca archeologica setacciando il terreno proveniente dagli scavi di Kishle. Ogni frammento recuperato contribuisce a far luce su un altro capitolo della storia di Gerusalemme, rendendo i partecipanti veri e propri partner nella conservazione e nella valorizzazione del straordinario patrimonio della città.

Nell’ambito delle attività estive del Museo della Torre di Davide di Gerusalemme, le famiglie sono invitate a setacciare il terreno proveniente dagli scavi di Kishle nella speranza di portare alla luce ulteriori reperti. L’attività prevede un lavoro pratico sul campo; si raccomanda di indossare scarpe chiuse.

Si prega di notare che l’attività non è accessibile alle persone con disabilità. Per informazioni e date: https://www.tod.org.il/event/kishle-families/.

Avital Kozter Adari, Direttrice Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano, ha dichiarato: