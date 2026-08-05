Sisma 2016, Rinaldi: Passaggio fondamentale per la ricostruzione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

A Palazzo Chigi un passaggio fondamentale per la ricostruzione post sisma del 2016.

Una visione strategica che ci permette di intervenire nel cratere con una programmazione triennale, assicurando una pianificazione più efficace e una maggiore capacità di azione.

Il nostro compito è proseguire con determinazione il percorso della ricostruzione, accompagnandolo con un concreto sviluppo economico a beneficio di tutti i territori colpiti.

L’individuazione del Primo Cratere, che nel Lazio comprende Accumoli e Amatrice, ci permette di dare continuità al lavoro già avviato e imprimere un’ulteriore accelerazione alla rinascita dei territori.

Grazie a una programmazione condivisa e a una visione di lungo periodo, potremo restituire nuova vita a tutti i nostri comuni del cratere, rendendoli nuovamente attrattivi per chi sceglie di viverci, investire e fare impresa, consolidando così un percorso di sviluppo economico stabile e duraturo.

Desidero ringraziare il Governo, il Commissario straordinario Guido Castelli, l’Onorevole Paolo Trancassini e il Ministro Nello Musumeci per l’attenzione che riservano ai territori del cratere sismico.