Piano straordinario di sviluppo per la Valle dell’Aniene

Angelilli: ‘Sostegno concreto a 35 Comuni, 1 milione di euro per rafforzare l’economia del turismo e valorizzare il patrimonio identitario’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Un piano straordinario per valorizzare i Comuni della Valle dell’Aniene e rendere il territorio più attrattivo e accogliente, favorendo un processo di sviluppo economico e sociale.

È questo l’obiettivo della strategia che la Regione Lazio ha dedicato ai territori dell’area, destinando per il 2026 finanziamenti pari a 1 milione di euro.

La Giunta Rocca ha approvato il Piano di riparto del ‘Fondo per gli interventi straordinari per lo sviluppo della Valle dell’Aniene’, finalizzato all’assegnazione delle risorse alle amministrazioni comunali interessate.

I Comuni beneficiari sono: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Vito Romano, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

La Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha dichiarato:

Intendiamo fornire alle amministrazioni comunali delle aree più interne del Lazio strumenti concreti per valorizzare il prezioso patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, trasformandolo in nuove opportunità di crescita. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e il calo demografico, favorendo occupazione e sviluppo economico. Gli interventi sostenuti dalla Regione sono rivolti al potenziamento dei servizi e dell’offerta turistica, alla valorizzazione delle produzioni locali, dell’artigianato e del patrimonio naturalistico, nonché alla crescita delle competenze degli operatori e delle imprese, anche attraverso l’innovazione digitale.

Tra gli interventi sostenuti dalla Regione Lazio rientrano:

• la manutenzione e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico e archeologico;

• interventi per la mobilità dolce e il turismo sostenibile;

• la riqualificazione di itinerari turistico-naturalistici e lo sviluppo di percorsi tematici attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali;

• iniziative per lo sviluppo di attività economiche, produttive, commerciali e artigianali compatibili con le caratteristiche dei territori della Valle dell’Aniene;

• la promozione delle attività produttive e artigianali tipiche dei Comuni della Valle dell’Aniene, anche attraverso percorsi di educazione alimentare ed enogastronomia finalizzati alla valorizzazione delle produzioni locali;

• azioni per accrescere la professionalità e le competenze tecnico-gestionali degli operatori economici e rafforzare la competitività delle imprese e del comparto turistico-ricettivo, attraverso percorsi formativi specialistici e l’adozione di tecnologie digitali, favorendo l’integrazione tra turismo, cultura, ambiente, enogastronomia e sport.