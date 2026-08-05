Consiglio comunale Napoli approva delibera finanziamento progetto GAP

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato ieri all’unanimità la deliberazione di variazione in via d’urgenza al Bilancio di previsione 2026/2028.

La variazione consente l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione di 100.000 euro, per garantire l’avvio delle attività del progetto GAP ‘Garantire – Accogliere – Promuovere’.

L’approvazione unanime da parte dell’Aula rappresenta un importante segnale di condivisione istituzionale a sostegno di un intervento volto a rafforzare le politiche di inclusione, accoglienza e promozione sociale sul territorio cittadino.

L’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante dichiara:

L’approvazione unanime di questa delibera testimonia la sensibilità e l’attenzione dell’intero Consiglio comunale verso iniziative che mettono al centro le persone e i loro diritti.

Grazie a queste risorse sarà possibile avviare concretamente il progetto GAP ‘Garantire – Accogliere – Promuovere’, un percorso che punta a rafforzare gli strumenti di sostegno, inclusione e accompagnamento rivolti alle persone LGBTQIA2S+ vittime di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.