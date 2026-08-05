Fabbricatore a inaugurazione mostra ‘Paestum fuori le mura’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il raggiungimento di questo importante risultato si deve alla proposta del Viceministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, raccolta dell’allora Ministro Gennaro Sangiuliano, i quali programmarono notevoli stanziamenti per questo sito e per quello di Velia.

È quanto afferma il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, FdI.

Il Vicepresidente Fabbricatore sottolinea:

La costante e forte presenza delle Istituzioni di Governo sul territorio è testimoniata dalla concreta azione ed attenzione per questi eccezionali siti archeologici, che, negli ultimi anni, grazie ad importanti finanziamenti ed investimenti mirati, hanno visto potenziare ed ampliare le propria attrattività, ricerca e fruizione culturale.

Investire sulla cultura, sulla valorizzazione della nostra storia e sulle nostre eccellenze archeologiche significa creare sviluppo, visione e valore per tutta la Campania e per le future generazioni.