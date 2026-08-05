In fase di bonifica incendio in località Selvena a Castell’Azzara (GR)

Bruciati poco meno di 15 ettari di vegetazione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È in fase di bonifica l’incendio divampato intorno alle 13:30 di oggi, 5 agosto, in località Selvena nel territorio comunale di Castell’Azzara, nel grossetano.

Sono dunque state spente le fiamme vive che hanno bruciato poco meno di 15 ettari di vegetazione, composti in parti equivalenti da oliveta e da bosco.

Nella zona dell’incendio l’organizzazione antincendi boschivi della Regione Toscana, AIB, è intervenuta con 19 squadre tra volontari e operai forestali degli enti locali, una squadra specializzata di addetti all’uso del fuoco e un analista, coordinati da tre direttori delle operazioni dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana, con il supporto di 2 squadre dei Vigili del fuoco.

Quattro gli elicotteri della flotta regionale oltre ad un canadair di quella nazionale i mezzi utilizzati dai direttori delle operazioni per permettere alle squadre a terra di intervenire con efficacia.

Al momento stanno arrivando altre squadre da fuori provincia per fornire nuove forze allo scopo di proseguire con l’attività di bonifica. Continua ad operare un elicottero e sono in azione inoltre macchine di movimento terra per poter delimitare al meglio il perimetro dell’incendio e mettere in sicurezza l’area.

In una fase in cui l’incendio è stato spinto dal vento, le fiamme sono arrivate non lontano dall’abitato di Selvena, minacciando le abitazioni, ma sono state domate, scongiurando il pericolo.